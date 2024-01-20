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Многодетная семья отравилась шаурмой в Барнауле

Пострадали четыре человека

20 января 2024, 22:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Барнауле многодетная семья отравилась шаурмой, которую купили в "Грильнице" на Балтийской, 116, и съели на ужин 19 января. Об этом пишет "Толк".

"Ночью начало рвать сына (5 лет), поднялась температура 38,7. Затем дочь (11 лет), те же симптомы (рвота, диарея, температура). Вызвали скорую, их вместе с мужем забрали в детскую инфекционную", – поделилась горожанка.

Женщина отметила, что она тоже болеет, но лечится самостоятельно, так как не смогла поехать в больницу из-за того, что у нее есть еще двое маленьких детей. Они в силу возраста шаурму не ели.

По словам горожанки, она намерена написать претензию на имя руководства заведения и отнести остатки еды на экспертизу, как только пойдет на поправку.

Барнаул Происшествия

Комментарии 25

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Гость

23:47:26 20-01-2024

Короче говоря кто-то не моет руки либо поварята либо отравленные😂 а если серьезно ну очень сильно сомневаюсь что именно в одну конкретную шаурму или даже в несколько купленных этой семьёй попали порченые продукты. Отравиться должны были десятки или сотни людей если вина на горильнице

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Гость

14:40:36 21-01-2024

Гость (23:47:26 20-01-2024) Короче говоря кто-то не моет руки либо поварята либо отравле... "кто-то руки не моет", а у кого-то на языке не чисто. Что должно быть по Вашему на руках, провоцирующее моментальное нарушение пищеварение и интоксикацию?

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Александр

23:47:27 20-01-2024

Я за свою жизнь 4 раза отравился именно шаурмой в грильницах. Были очень хроший фаст фуд теперь я уже несколько лет туда ни ногой.

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Гость

15:06:55 22-01-2024

Александр (23:47:27 20-01-2024) Я за свою жизнь 4 раза отравился именно шаурмой в грильницах... нифига ты тугодум, обычно люди с первого раза понимают,что там есть не надо, тебе потребовалось 4 раза.

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Гость

23:50:30 20-01-2024

А вообще верен тезис: либо ты готовишь сам и тогда ты уверен в качестве того что приготовил, либо ты покупаешь то что было сделано кем то неизвестно как в неизвестно каких условиях😄 простая но актуальная истина

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Гость

01:01:12 21-01-2024

Я тоже травился именно на Балтийской 116 сырной шаурмой в августе 2022, причём в день рождения!

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Гость

09:09:37 21-01-2024

Гость (01:01:12 21-01-2024) Я тоже травился именно на Балтийской 116 сырной шаурмой в ав... Праздничное блюдо на день рождения!!

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Гость

01:33:39 21-01-2024

Обленились люди совсем. Сделать самому шаурму вообще никаких проблем и дешевле к тому же. А самое главное безопасно. Мы минут за 15-20 делаем дома уже лет 10 и ни разу не отравились.

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Элен без ребят

10:30:38 21-01-2024

Гость (01:33:39 21-01-2024) Обленились люди совсем. Сделать самому шаурму вообще никаких... ну молодцы, чо. а как ее сделать на работе в "обеденный перерыв", которого нет, не подскажите? умники, блин, нашлись...

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Сергей

07:56:32 21-01-2024

Вроде взрослые люди, а тащите в рот всякую гадость.

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Элен без ребят

10:33:58 21-01-2024

Сергей (07:56:32 21-01-2024) Вроде взрослые люди, а тащите в рот всякую гадость.... иногда эта гадость становится лучшим решением, если нужно быстро и питательно перекусить. шаурма- это самое безобидное из океана фастфудовского хрючева.

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dok_CФ

08:48:29 21-01-2024

Возможно надо менять "санпедстанцию" ..

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Гость

14:54:52 21-01-2024

dok_CФ (08:48:29 21-01-2024) Возможно надо менять "санпедстанцию" .. ... Сейчас действует "мараторий на проверку бизнеса", президент продлил на 2024 год, проверяют только детсады, школы и больницы.

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Журнал 'Наука и выпивка'

18:25:25 21-01-2024

dok_CФ (08:48:29 21-01-2024) Возможно надо менять "санпедстанцию" .. ... "санпедстанцию" двадцать лет как упразднили

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Гость

09:41:40 21-01-2024

а про ротовирусную инфекцию , у которой похожие симптомы они что не в курсе? и детей кормить шаурмой это надо быть готовым к такому случаю , мало ли кто там продукты руками трогал ( может он где то ковырялся и руки не помыл)

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Гость

20:04:55 21-01-2024

Гость (09:41:40 21-01-2024) а про ротовирусную инфекцию , у которой похожие симптомы они... До того как ротовирус Вас на горшок загонит всеми отверстиями, Вы пару дней позаражвете окружающих ничего не подозревая. Так что именно эта шаурма не причем и скорее всего заразились раньше

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гость

11:44:10 21-01-2024

как можно есть эту гадость, не понимаю. Сейчас везде, даже в МКД открывают шаурмичные, жильцам невозможно жить становится от вони. А власть молчит, роспотребнадзор выдает разрешение на открытие точек с шаурмой. Хоть бы запретили в МКД их открывать. Как можно делать жизнь сотен людей невыносимой из-за таких злачных вонючих мест?

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Гость

14:36:17 21-01-2024

В грильницу больше не хожу и никому не советую. Один раз пришли семьей, столик был грязный, попросили протереть. Нам начали протирать его тряпкой, которой до этого вытирали раковину и ручки на дверях, даже не прополоскав. Я написала в форму обратной связи, руководство отнеслось индифферентно. Выводы сделаны, травиться желания нет.

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Гость

13:21:04 22-01-2024

Гость (14:36:17 21-01-2024) В грильницу больше не хожу и никому не советую. Один раз при... Столики люди пачкают, не ходить в него верно, а вот оформить заказ и сразу с удовольствием перекусить в самый раз:)

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гость

15:14:26 21-01-2024

А почему санстанция не закрывает эти точки и кафе где люди понесли некий ущерб для здоровья ,как моральный так и материальный и конечно физический. Опять администрация наша - не следит. Да и в обще в городе необходимо поменять ряд чиновников медиков и общепита. Ну так нельзя,в городе должна работать "охранка" по общему питанию,а иначе ,ой не будем об этом.

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Гость

13:03:20 22-01-2024

гость (15:14:26 21-01-2024) А почему санстанция не закрывает эти точки и кафе где люди п... А потому что у них теперь другие задачи, понравилось людей без масок кошмарить, да иммунизацию продвигать, гнилые сосиски их уже не интересуют.

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Гость

09:40:40 22-01-2024

она намерена ... отнести остатки еды на экспертизу, как только пойдет на поправку Как раз и "настоятся" остаточки, колонии подрастут. Надо бы поближе к батарее поставить.

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Гость

13:07:28 22-01-2024

Всяк кузнец своего счастья. Лучше б дома пельменей сварили, чем вот это вот всё.

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Гость

15:12:42 22-01-2024

обычно люди с первого раза понимают,что там есть не надо----------Ежики кололись но продолжали жрать кактус))))))))))

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Гость

15:37:42 22-01-2024

Надо самим готовить, ту же гречку с гуляшом

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