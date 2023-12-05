"Уже не оправимся". В кофейне "Йель" думают о закрытии после массового отравления

По репутации заведения с пятилетней историей "нанесен удар колоссальной силы"

05 декабря 2023, 16:03, ИА Амител

Кофейня "Йель" / Фото: Екатерина Смолихина

Владельцы барнаульской кофейни "Йель" прокомментировали в аккаунте заведения в соцсети ситуацию с массовым отравлением посетителей, произошедшим с 16 по 19 ноября, и рассказали, как будут продолжать работу другие заведения.

Напомним, 20 ноября в соцсетях сообщили о том, что восемь человек, перекусивших в кофейне "Йель", попали в инфекционное отделение с сальмонеллезом. Позже число госпитализированных увеличилось. Центральный районный суд приостановил работу заведения на 90 дней.

"Ситуация действительно произошла, действительно есть пострадавшие, есть все документальные и иные свидетельства произошедших отравлений. Поэтому, как бы мы ни были благодарны нашим постоянным гостям за поддержку, теория, что это чей-то заговор или происки конкурентов, попросту не выдерживает никакой критики", – говорится в сообщении.

Согласно данным Роспотребнадзора, отравления случились после употребления продукции именно в кафе на проспекте Ленина, они не затронули посетителей двух других заведений: "Йель" на улице Энтузиастов и ресторан "Люси Готовит" в бизнес-центре Galaxy на проспекте Строителей.

"В настоящий момент идет одновременное расследование тремя разными государственными структурами, да и сами мы до сих пор до конца не понимаем, где и в какой момент что-то пошло не так", – подчеркнули в сообщении.

На данный момент, как утверждается, патогенной флоры не обнаружено в экземплярах готовой продукции и сырья, взятых после внезапной проверки Роспотребнадзора. На всю продукцию имеются чеки, счета-фактуры и ветеринарные документы.

"Это не значит, что мы отрицаем факты отравления, но мы сами еще до конца не разобрались в произошедшем. Поймите правильно, за эти три дня в кафе на Ленина было отдано 738 чеков, из них изначально с отравлением в больницу попало семь, в дальнейшем из СМИ мы узнали, что число выросло до 16. Необходимо очень точно понять, где конкретно была совершена ошибка, а также кто конкретно мог повлиять, но не повлиял на исход ситуации", – указали в сообщении.

Для этого уже провели аудит пищевой безопасности и приняли дополнительные меры безопасности в двух открытых заведениях.

"Мы видим и понимаем, что по нашей репутации нанесен удар колоссальной силы, от последствий которого мы, скорее всего, уже не оправимся. В данный момент мы решаем, будем ли продолжать заниматься тем, что мы делали. Пытаемся понять, будут ли оставшиеся наши заведения нужны жителям нашего города, или же такая ошибка непростительна и мы будем вынуждены навсегда изменить вид нашей деятельности. Мы не питаем иллюзий, не ожидаем полного понимания со стороны пострадавших или наших гостей. В данный момент нам остается только принимать меры, сделать оставшиеся заведения самыми безопасными в городе, если они, конечно, еще будут вами востребованы", – говорится в сообщении.

Владельцы кофейни поблагодарили всех гостей и сотрудников за пройденный почти пятилетний путь. Они надеются, что смогут вернуть доверие после случившегося.