"Уже не оправимся". В кофейне "Йель" думают о закрытии после массового отравления
По репутации заведения с пятилетней историей "нанесен удар колоссальной силы"
05 декабря 2023, 16:03, ИА Амител
Владельцы барнаульской кофейни "Йель" прокомментировали в аккаунте заведения в соцсети ситуацию с массовым отравлением посетителей, произошедшим с 16 по 19 ноября, и рассказали, как будут продолжать работу другие заведения.
Напомним, 20 ноября в соцсетях сообщили о том, что восемь человек, перекусивших в кофейне "Йель", попали в инфекционное отделение с сальмонеллезом. Позже число госпитализированных увеличилось. Центральный районный суд приостановил работу заведения на 90 дней.
"Ситуация действительно произошла, действительно есть пострадавшие, есть все документальные и иные свидетельства произошедших отравлений. Поэтому, как бы мы ни были благодарны нашим постоянным гостям за поддержку, теория, что это чей-то заговор или происки конкурентов, попросту не выдерживает никакой критики", – говорится в сообщении.
Согласно данным Роспотребнадзора, отравления случились после употребления продукции именно в кафе на проспекте Ленина, они не затронули посетителей двух других заведений: "Йель" на улице Энтузиастов и ресторан "Люси Готовит" в бизнес-центре Galaxy на проспекте Строителей.
"В настоящий момент идет одновременное расследование тремя разными государственными структурами, да и сами мы до сих пор до конца не понимаем, где и в какой момент что-то пошло не так", – подчеркнули в сообщении.
На данный момент, как утверждается, патогенной флоры не обнаружено в экземплярах готовой продукции и сырья, взятых после внезапной проверки Роспотребнадзора. На всю продукцию имеются чеки, счета-фактуры и ветеринарные документы.
"Это не значит, что мы отрицаем факты отравления, но мы сами еще до конца не разобрались в произошедшем. Поймите правильно, за эти три дня в кафе на Ленина было отдано 738 чеков, из них изначально с отравлением в больницу попало семь, в дальнейшем из СМИ мы узнали, что число выросло до 16. Необходимо очень точно понять, где конкретно была совершена ошибка, а также кто конкретно мог повлиять, но не повлиял на исход ситуации", – указали в сообщении.
Для этого уже провели аудит пищевой безопасности и приняли дополнительные меры безопасности в двух открытых заведениях.
"Мы видим и понимаем, что по нашей репутации нанесен удар колоссальной силы, от последствий которого мы, скорее всего, уже не оправимся. В данный момент мы решаем, будем ли продолжать заниматься тем, что мы делали. Пытаемся понять, будут ли оставшиеся наши заведения нужны жителям нашего города, или же такая ошибка непростительна и мы будем вынуждены навсегда изменить вид нашей деятельности. Мы не питаем иллюзий, не ожидаем полного понимания со стороны пострадавших или наших гостей. В данный момент нам остается только принимать меры, сделать оставшиеся заведения самыми безопасными в городе, если они, конечно, еще будут вами востребованы", – говорится в сообщении.
Владельцы кофейни поблагодарили всех гостей и сотрудников за пройденный почти пятилетний путь. Они надеются, что смогут вернуть доверие после случившегося.
16:12:55 05-12-2023
Заразы нигде не нашли, все доки в порядке, и... заколотили бизнес на три месяца перед Новым годом. До этого с парковкой мозги полоскали постоянно. Конечно же не враги это все инициируют!
16:15:43 05-12-2023
Ребята большие молодцы! Заведение отличное и уникальное для нашего города. Будет очень жалко, если они закроются. Каждый имеет право на ошибку, уверена что причиной послужила или какая-то нелепая случайность или действительно связана с происками конкурентов. Ребят, держитесь, ваши постоянные посетители с вами!
17:40:30 05-12-2023
Гость (16:15:43 05-12-2023) Ребята большие молодцы! Заведение отличное и уникальное для ... а что в нем уникального-то? несколько раз была там и ничего такого не заметила. вернуться, кстати, не хочется.
16:16:46 05-12-2023
А парковка возле Йеля, которую выбивали по выделенке, забита машинами. Преданные поклонники ждут открытия?
16:20:20 05-12-2023
Ну да, чтоб не платить компенсацию пострадавших, обанкротиться и все......
16:41:31 05-12-2023
Странно пишут - не могут понять, 738 чеков, 16 пострадавших, установить время, просмотреть камеры... если они имеются конечно в достаточном количестве
16:48:30 05-12-2023
Какие-то конкретные отморозки кошмарят хозяев, что те даже боятся сказать.
17:41:21 05-12-2023
Гость (16:48:30 05-12-2023) Какие-то конкретные отморозки кошмарят хозяев, что те даже б... вот это сейчас было смешно))
17:19:28 05-12-2023
Ребята с названием ошиблись.Как вы яхту назовёте так,так она и поплывёт.Конечно это заговор.Один вот в американском Йеле учился,так его отравили боевым армейским отравляющим веществом нервно-паралитического действия.А вы : "Дерево там такое-ель" Сам ты ёлка.
17:49:46 05-12-2023
Мне нравится слово "колоссальный".Его так редко употребляют...Даже в интернете.
00:08:49 06-12-2023
Гость (17:49:46 05-12-2023) Мне нравится слово "колоссальный".Его так редко употребляют.... Дед бил бил,баба била била.
19:10:49 05-12-2023
"Мы видим и понимаем, что по нашей репутации нанесен удар колоссальной силы" Не льстите себе, устойчивую и хорошую репутации вы пока даже и не наработали. в первый год постоянно заходил к вам, т.к. оч удобное для расположение рядом с местом работы, но с грустью приходилось отмечать, что вам предстоит большой путь в повышении качества обслуживания, были и серьёзные проблемы с качеством приготовленного. Но чуда не произошло, увы.
19:42:23 05-12-2023
Откроют новое ООО, назовут Ель и продолжат работу. Кто знает тот будет и дальше ходить.
22:02:06 05-12-2023
Гость (19:42:23 05-12-2023) Откроют новое ООО, назовут Ель и продолжат работу. Кто знает... Но оппики примолкнут и постоянно будут оглядываться и пить кофе мелкими глотками.
20:58:08 05-12-2023
Нужны. Подниметесь. Восстановитесь.
21:35:33 05-12-2023
Что тут думать. Закрывайтесь!
10:19:22 06-12-2023
господи, да пофигу