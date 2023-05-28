Многодетная сибирячка попала на красную дорожку в Каннах

Она была приглашённым экспертом в "Доме-2" и решила попробовать себя в роли телеведущей

28 мая 2023, 09:20, ИА Амител

Фото: unsplas.com

Многодетная мама из Новосибирска Ирина Терещенко прошла по красной дорожке международного кинофестиваля в Каннах. Об этом сообщает НГС.

В прошлом году женщина участвовала в съёмках телепроекта "Дом-2" в качестве приглашённого эксперта, после чего решила попробовать себя на кастинге на роль ведущей в другое шоу.

Как рассказала Ирина, именно в рамках презентации этого проекта она и попала в Канны. При этом подробности, по словам сибирячки, раскрывать пока нельзя.



Ирина воспитывает пятерых детей и занимается астропсихологией.