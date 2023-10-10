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Многодетного мобилизованного из Алтайского края вернули из зоны СВО

Вопрос с отменой решения о мобилизации горожанина урегулировали еще в марте, но командование части несколько месяцев не отпускало бойца домой

10 октября 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Мобилизованного многодетного отца из Славгорода спустя год вернули домой из зоны СВО, сообщил вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

"Почти год парень проходил военную службу в зоне СВО, несмотря на положенную ему отсрочку, – дома у него остались трое детей, супруга находилась в положении", – написал депутат в телеграм-канале.

По его словам, вопрос с отменой решения о мобилизации горожанина урегулировали только в марте 2023 года. Однако и после этого командование части не спешило с увольнением.

Но после обращений в военную прокуратуру и к командованию округа мобилизованного вернули в запас в августе.

Алтайский край Славгород Хорошие новости Мобилизация

Комментарии 10

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Брамыдыль

13:50:30 10-10-2023

Ну хоть бабла срубил. Красавчег

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Гость

13:56:03 10-10-2023

Отличная новость. Ну и для троих детей еще полгода по 200 тысяч в месяц не лишние

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Гость

14:12:25 10-10-2023

Слава Богу, что жив остался.

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Гость

14:14:42 10-10-2023

Ну это благо хоть жив остался...а то бы с марта по август мог погибнуть и виновных бы не было...

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Гость

14:16:00 10-10-2023

А кто-нибудь был наказан? А сына матери вернули, у которой уже двое сыновей погибло в СВО?

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Гость

15:07:30 10-10-2023

Гость (14:16:00 10-10-2023) А кто-нибудь был наказан? А сына матери вернули, у которой у... это как в фильме "Спасение рядового Раена"?

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Гость

15:11:22 10-10-2023

так то у него контракт с МО, расторжение его до окончания сво не предусмотрен. А то что мобилизовали с нарушением это до подписания контракта надо было опротестовывать. Так что отпустили по счастливому случаю.

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Гость

16:30:10 10-10-2023

А кто его детей и бабу защищать должен ? Не женатые юнцы ?

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Гость

16:35:53 10-10-2023

От кого защищать, у вас война?

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Гость

17:31:23 11-10-2023

Гость (16:35:53 10-10-2023) От кого защищать, у вас война?... От американского империализма.Вы политически безграмотны.

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