Многодетного мобилизованного из Алтайского края вернули из зоны СВО

Вопрос с отменой решения о мобилизации горожанина урегулировали еще в марте, но командование части несколько месяцев не отпускало бойца домой

10 октября 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Мобилизованного многодетного отца из Славгорода спустя год вернули домой из зоны СВО, сообщил вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

"Почти год парень проходил военную службу в зоне СВО, несмотря на положенную ему отсрочку, – дома у него остались трое детей, супруга находилась в положении", – написал депутат в телеграм-канале.

По его словам, вопрос с отменой решения о мобилизации горожанина урегулировали только в марте 2023 года. Однако и после этого командование части не спешило с увольнением.

Но после обращений в военную прокуратуру и к командованию округа мобилизованного вернули в запас в августе.