Многодетного мобилизованного из Алтайского края вернули из зоны СВО
Вопрос с отменой решения о мобилизации горожанина урегулировали еще в марте, но командование части несколько месяцев не отпускало бойца домой
10 октября 2023, 13:45, ИА Амител
Мобилизованного многодетного отца из Славгорода спустя год вернули домой из зоны СВО, сообщил вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.
"Почти год парень проходил военную службу в зоне СВО, несмотря на положенную ему отсрочку, – дома у него остались трое детей, супруга находилась в положении", – написал депутат в телеграм-канале.
По его словам, вопрос с отменой решения о мобилизации горожанина урегулировали только в марте 2023 года. Однако и после этого командование части не спешило с увольнением.
Но после обращений в военную прокуратуру и к командованию округа мобилизованного вернули в запас в августе.
13:50:30 10-10-2023
Ну хоть бабла срубил. Красавчег
13:56:03 10-10-2023
Отличная новость. Ну и для троих детей еще полгода по 200 тысяч в месяц не лишние
14:12:25 10-10-2023
Слава Богу, что жив остался.
14:14:42 10-10-2023
Ну это благо хоть жив остался...а то бы с марта по август мог погибнуть и виновных бы не было...
14:16:00 10-10-2023
А кто-нибудь был наказан? А сына матери вернули, у которой уже двое сыновей погибло в СВО?
15:07:30 10-10-2023
Гость (14:16:00 10-10-2023) А кто-нибудь был наказан? А сына матери вернули, у которой у... это как в фильме "Спасение рядового Раена"?
15:11:22 10-10-2023
так то у него контракт с МО, расторжение его до окончания сво не предусмотрен. А то что мобилизовали с нарушением это до подписания контракта надо было опротестовывать. Так что отпустили по счастливому случаю.
16:30:10 10-10-2023
А кто его детей и бабу защищать должен ? Не женатые юнцы ?
16:35:53 10-10-2023
От кого защищать, у вас война?
17:31:23 11-10-2023
Гость (16:35:53 10-10-2023) От кого защищать, у вас война?... От американского империализма.Вы политически безграмотны.