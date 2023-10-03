Министр обороны не стал умалчивать и высказался на тему второй волны мобилизационного призыва

03 октября 2023, 16:40, ИА Амител

Фото: amic.ru

Возможность проведения в России второй волны мобилизации остается одной из самых обсуждаемых тем в Сети. Депутатам Госдумы из профильного комитета почти каждую неделю приходится комментировать, ждать ли дополнительного призыва. Теперь в разъяснительную работу включились и военные. Сначала свою позицию обозначил Генштаб, а теперь о возможности дополнительной мобилизации рассказал и министр обороны Сергей Шойгу.

Поэтому (уже далеко не в первый раз) рассказываем, ждать ли в России второй волны мобилизации и что по этому поводу заявил Шойгу.

1 Будет ли в России вторая волна мобилизации? Нет. Сейчас в Генеральном штабе нет никаких планов по дополнительной мобилизации, сказал Шойгу. Об этом он заявил в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил России, пишет . Сейчас в Генеральном штабе нет никаких планов по дополнительной мобилизации, сказал Шойгу. Об этом он заявил в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил России, пишет РИА Новости По сути, министр обороны в очередной раз подтвердил позицию, которую ранее озвучил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. В сентябре он также заявлял, что никаких новых волн мобилизации не планируется.

2 Что сказал Шойгу о необходимости дополнительной мобилизации? По словам министра обороны, такой необходимости сейчас нет. Шойгу сообщил, что в Вооруженных силах достаточно военнослужащих, чтобы проводить СВО.

3 Откуда берутся постоянные слухи о второй волне мобилизации в России? Слухи о скором объявлении новой волны мобилизации регулярно возникают в Сети. Разные источники информировали об этом и прошлой зимой, и весной, и летом. Но в сентябре этих сообщений стало гораздо больше. Во-первых, это связано с годовщиной объявления первой волны: многие ждали, что вторая тоже начнется 21 сентября. Как видим, этого не произошло. Во-вторых, источниками подобных слухов часто становится украинская сторона. Российские официальные лица, так или иначе связанные с армией, столь же регулярно все эти слухи опровергают.