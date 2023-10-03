Так будет или нет? Что сказал Сергей Шойгу о дополнительной мобилизации в России
Министр обороны не стал умалчивать и высказался на тему второй волны мобилизационного призыва
03 октября 2023, 16:40, ИА Амител
Фото: amic.ru
Возможность проведения в России второй волны мобилизации остается одной из самых обсуждаемых тем в Сети. Депутатам Госдумы из профильного комитета почти каждую неделю приходится комментировать, ждать ли дополнительного призыва. Теперь в разъяснительную работу включились и военные. Сначала свою позицию обозначил Генштаб, а теперь о возможности дополнительной мобилизации рассказал и министр обороны Сергей Шойгу.
Поэтому (уже далеко не в первый раз) рассказываем, ждать ли в России второй волны мобилизации и что по этому поводу заявил Шойгу.
1
Будет ли в России вторая волна мобилизации?
Нет. Сейчас в Генеральном штабе нет никаких планов по дополнительной мобилизации, сказал Шойгу. Об этом он заявил в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил России, пишет РИА Новости.
По сути, министр обороны в очередной раз подтвердил позицию, которую ранее озвучил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. В сентябре он также заявлял, что никаких новых волн мобилизации не планируется.
2
Что сказал Шойгу о необходимости дополнительной мобилизации?
По словам министра обороны, такой необходимости сейчас нет. Шойгу сообщил, что в Вооруженных силах достаточно военнослужащих, чтобы проводить СВО.
3
Откуда берутся постоянные слухи о второй волне мобилизации в России?
Слухи о скором объявлении новой волны мобилизации регулярно возникают в Сети. Разные источники информировали об этом и прошлой зимой, и весной, и летом. Но в сентябре этих сообщений стало гораздо больше.
Во-первых, это связано с годовщиной объявления первой волны: многие ждали, что вторая тоже начнется 21 сентября. Как видим, этого не произошло. Во-вторых, источниками подобных слухов часто становится украинская сторона.
Российские официальные лица, так или иначе связанные с армией, столь же регулярно все эти слухи опровергают.
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Где Россия возьмет военных без объявления новой мобилизации?
По словам Шойгу, российскую армию активно пополняют контрактники. Он сообщил, что только в сентябре 2023-го контракты с Минобороны заключили более 50 тысяч человек. Всего же с начала года добровольцами на службу по контракту пришло более 335 тысяч россиян.
17:04:45 03-10-2023
Будет или нет? Или только пенсионный возраст не будут поднимать и конституцию не будут переписывать?
17:44:03 03-10-2023
Гость (17:04:45 03-10-2023) Будет или нет? Или только пенсионный возраст не будут подни... Тебе явно написали же. Или не догоняешь, туповат или хохол, пытаешься тут разогнать волну ?
18:11:38 03-10-2023
Гость (17:44:03 03-10-2023) Гость (17:04:45 03-10-2023) Будет или нет? Или только... Прогнулся Иудукшка, за 33 серебрянника
18:25:02 03-10-2023
Тебе явно написали же. Или не догоняешь, туповат или хохол, пытаешься тут разогнать волну ?---Какой вы злобный :) рррр
19:47:12 03-10-2023
Гость (17:44:03 03-10-2023) Гость (17:04:45 03-10-2023) Будет или нет? Или только... так тебе же ясно не кто заявлял(имея погоны по шире чем у Шойгу)-пока я президент поднятия пенсионного возраста НЕ БУДЕТ и что кто тут туповат или хохол?
13:15:17 04-10-2023
"Пока я буду министром обороны пенсио... т.к мобилизация проводиться не будет"