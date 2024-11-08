Многодетной семье, пострадавшей при пожаре в Барнауле, поможет соцзащита

Горожанам помогут вещами первой необходимости и обеспечат социальное сопровождение

08 ноября 2024, 10:45, ИА Амител

Пожарный автомобиль / Фото: МЧС Алтайского края

Министерство соцзащиты Алтайского края заявило, что пострадавшей при пожаре семье с пятью детьми помогут. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ближайшее время к многодетной семье, пострадавшей от пожара, будет направлена мобильная бригада специалистов управления социальной защиты и комплексного центра. По поручению министра они обеспечат социальное сопровождение, окажут адресную помощь, в том числе предметами первой необходимости, одеждой", – заявили в министерстве.

Ранее в Барнауле сгорел дом, в котором жила семья с пятью детьми.

Одноэтажный деревянный дом загорелся в поселке Центральном по улице Азовской. Площадь пожара составила около 70 кв. м. Из здания люди эвакуировались самостоятельно.

Пожар тушили семь автоцистерн и 30 пожарных.