В Барнауле сгорел дом, в котором жила семья с пятью детьми

Пожар тушат 30 спасателей

07 ноября 2024, 14:05, ИА Амител

Пожарный автомобиль / Фото: МЧС Алтайского края

Возгорание случилось в жилом доме Барнаула. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

Одноэтажный деревянный дом загорелся в поселке Центральном по улице Азовской. Площадь пожара – около 70 кв. м. Из здания люди эвакуировались самостоятельно.

"Семья успела выбежать, пять детей", – написали в поселковом чате.

На месте происшествия работают семь автоцистерн и 30 пожарных.