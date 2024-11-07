В Барнауле сгорел дом, в котором жила семья с пятью детьми
Пожар тушат 30 спасателей
07 ноября 2024, 14:05, ИА Амител
Пожарный автомобиль / Фото: МЧС Алтайского края
Возгорание случилось в жилом доме Барнаула. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.
Одноэтажный деревянный дом загорелся в поселке Центральном по улице Азовской. Площадь пожара – около 70 кв. м. Из здания люди эвакуировались самостоятельно.
"Семья успела выбежать, пять детей", – написали в поселковом чате.
На месте происшествия работают семь автоцистерн и 30 пожарных.
20:15:50 07-11-2024
где теперь они будут жить