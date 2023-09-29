Многодетным предложили дать льготы на две машины и без ограничений на лошадиные силы

На одной машине муж ездит на работу, а на второй жена возит детей

29 сентября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Многодетным семьям нужно предоставить транспортные налоговые льготы, отвечающие их потребностям. Такое предложение депутат петербургского Заксобрания Павел Крупник направил руководителю Федеральной налоговой службы России, пишет "Парламентская газета".

"Современная многодетная семья часто владеет двумя автомобилями. И это не от какого-то избытка денег. Это реальная необходимость: на одной машине муж ездит на работу, а на второй жена возит детишек. При этом льгота дается только на один автомобиль", – отметил Крупник.

По его мнению, необходимо, чтобы льготное налогообложение распространялось на многодетные семьи, где владеют двумя машинами. И сделать такое правило общим нужно на всю страну.

Он также указал, что необходимо снять какие-либо ограничения на производителя машины и на ее мощность, чтобы многодетные семьи покупали транспорт по потребностям. Ведь, к примеру, жителю сельской местности, у которого восемь детей, приходится ездить по бездорожью, а не по хорошим дорогам.