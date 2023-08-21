Кредитные каникулы для многодетных семей поддержали в Минфине

В стране самый высокий уровень бедности фиксируется среди семей с несколькими детьми

21 августа 2023, 11:19, ИА Амител

Фото: amic.ru

Минфин РФ поддержал предоставление многодетным семьям кредитных каникул, пишут "Известия".

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением снизить долговую нагрузку для семей с детьми, назвав их "незащищенной категорией россиян". По ее данным, в России самый высокий уровень бедности фиксируется среди многодетных семей - порядка 40%.

В Минфине указали, что поддерживают идеи комплексной проработки вопроса предоставления кредитных каникул таким семьям.

"Отмечаем необходимость более детального обсуждения конкретных параметров такого механизма, в том числе с учетом позиций участников финансового рынка в рамках проработки соответствующих поручений президента РФ", - отметили в министерстве.

Лантратова подчеркнула, что перечень обстоятельств, при которых семья сможет рассчитывать на кредитные каникулы, определит правительство РФ.