Стипендии студентам призвали повысить хотя бы до уровня МРОТ

Ранее ведущие вузы России сообщили о дополнительных крупных выплатах лучшим студентам

19 июля 2024, 12:40, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/857088

Базовую стипендию для студентов вузов нужно повысить хотя бы до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил "СенатИнформу" член Совфеда Айрат Гибатдинов.

Ранее ведущие вузы России сообщили о дополнительных крупных выплатах лучшим студентам. Например, в РУДН первокурсники, которые набрали по результатам ЕГЭ 300 баллов за три предмета, могут получить до 600 тыс. рублей. В МГТУ им. Баумана студенты, поступившие по результатам олимпиад, получают стипендию на первом курсе до 50 тыс. рублей за семестр.

Гибатдинов отметил, что такие выплаты помогут не только закрыть базовые финансовые потребности студентов, но и послужат дополнительной мотивацией для новых достижений.