НОВОСТИОбщество

Стипендии студентам призвали повысить хотя бы до уровня МРОТ

Ранее ведущие вузы России сообщили о дополнительных крупных выплатах лучшим студентам

19 июля 2024, 12:40, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/857088
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/857088

Базовую стипендию для студентов вузов нужно повысить хотя бы до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил "СенатИнформу" член Совфеда Айрат Гибатдинов.

Ранее ведущие вузы России сообщили о дополнительных крупных выплатах лучшим студентам. Например, в РУДН первокурсники, которые набрали по результатам ЕГЭ 300 баллов за три предмета, могут получить до 600 тыс. рублей. В МГТУ им. Баумана студенты, поступившие по результатам олимпиад, получают стипендию на первом курсе до 50 тыс. рублей за семестр.

Гибатдинов отметил, что такие выплаты помогут не только закрыть базовые финансовые потребности студентов, но и послужат дополнительной мотивацией для новых достижений.

"Я убежден, что базовая стипендия должна быть повышена хотя бы до уровня МРОТ. Но при этом нужно оставлять и подобные партнерские программы, которые станут дополнительным стимулом для студентов", – подчеркнул сенатор.

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/857088

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НОВОСТИОбщество

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Комментарии 15

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Гость

13:18:24 19-07-2024

Че? Охренеть. Ну хотя бы десятку. Но не 19 же тысяч стипендия. Сейчас кто работает, зарплату такую получает. Есть лишние деньги, добавьте малооплачиваемым работающим

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Гость

13:50:45 19-07-2024

Гость (13:18:24 19-07-2024) Че? Охренеть. Ну хотя бы десятку. Но не 19 же тысяч стипенди... Какая польза с ваших малооплачиваемых рабочих? Им ещё уреж зарплату на 50%, они все равно будут в офисы приходить.

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Глеб

14:44:34 21-07-2024

Гость (13:18:24 19-07-2024) Че? Охренеть. Ну хотя бы десятку. Но не 19 же тысяч стипенди... Кто сейчас столько получает? 19к это не о чём, 2024 год на дворе

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Гость

13:25:20 19-07-2024

Пенсионерам тоже тогда поднять. Отработали всю жизнь и на уровне студента пенсия

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Гость

13:47:04 19-07-2024

Гость (13:25:20 19-07-2024) Пенсионерам тоже тогда поднять. Отработали всю жизнь и на ур... не, МРОТ существенно выше минимальной пенсии и прож минимума пенсионера. А пенсию минималку получают часто. У кого-то стаж пропал, у кого-то зп всю жизнь была низкая.

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Гость

14:02:31 19-07-2024

Гость (13:25:20 19-07-2024) Пенсионерам тоже тогда поднять. Отработали всю жизнь и на ур... И что толку что всю жизнь трудились, что произвели?
СССР развалили и все предприятия порушили.

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Элен без ребят

14:18:43 19-07-2024

Гость (14:02:31 19-07-2024) И что толку что всю жизнь трудились, что произвели?СССР ... Союз развалили совсем не те, кто трудились.

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Гость

14:27:28 19-07-2024

Элен без ребят (14:18:43 19-07-2024) Союз развалили совсем не те, кто трудились.... С их молчаливого согласия

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Гость

15:25:22 19-07-2024

Гость (14:27:28 19-07-2024) С их молчаливого согласия ... В СССР простые люди были с прекрасным академическим образованием, но "недалекие". Чумак, Кашпировский, МММ - им поверили миллионы бывших советских граждан. От тех людей ничего не зависело, далеки были от полит интриг.

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Гость

14:56:03 19-07-2024

Гость (14:02:31 19-07-2024) И что толку что всю жизнь трудились, что произвели?СССР ... Ну так вы построили "много" за 30 лет. Все "блохерами" работают

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Элен без ребят

15:21:20 19-07-2024

Гость (14:56:03 19-07-2024) Ну так вы построили "много" за 30 лет. Все "блохерами" ра... еще фотографами

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Мусик

15:39:48 19-07-2024

образование должно быть бесплатным для талантливых и выдающихся.
середнякам - платно.
а кто не хочет - велкам арбайтен то фактори

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гость

15:56:00 19-07-2024

а если родители не помогают, поучитесь на 4 тыс в месяц и то надо сессию без троек закрывать

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Гость

00:53:07 20-07-2024

Как жить та студентам на эти деньги, взрослые люди уже.

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Ирина

14:48:36 20-07-2024

Конечно нужно повышать стипендию хотя бы до прожиточного минимума. 4000 это просто насмешка, студенты вынуждены подрабатывать ночами и в итоге учатся кое как и работают так же.

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