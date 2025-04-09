Многодетным россиянкам предложили повысить пенсии
Выплаты вырастут путем отмены максимального срока ухода за ребенком, засчитываемого в пенсионный страховой стаж
09 апреля 2025, 10:47, ИА Амител
В России планируют отменить максимальный срок ухода за ребенком, засчитываемый в пенсионный страховой стаж. Как сообщает "Подмосковье сегодня", сейчас пенсионные коэффициенты засчитываются не более чем за четверых детей, общий период ухода составляет шесть лет.
По данным СМИ, с предложением засчитывать все периоды отпуска по уходу за ребенком выступил Минтруд. В результате пенсии многодетных матерей с пятью детьми, которые уже вышли на пенсию, вырастут на 1180 рублей, а с шестью – 2360 рублей.
По данным Росстата, в России пятерых и более детей воспитывают 0,4% женщин. Таким образом, мера затронет почти 400 тысяч многодетных россиянок.
11:31:26 09-04-2025
Когда многодетным в Бельмесево проведут воду, свет, газ и дороги?
Десять лет решению суда - а там как не было ничего для многодетных так и нет.
Это такая "забота" о многодетных - десять лет ничего не делать?
12:02:39 09-04-2025
ёж (11:31:26 09-04-2025) Когда многодетным в Бельмесево проведут воду, свет, газ и д... Зато бохатеньким все делается
11:39:03 09-04-2025
Новость про матерей, на картинке отец, л - логика
17:31:39 09-04-2025
Гость (11:39:03 09-04-2025) Новость про матерей, на картинке отец, л - логика... потому что до пенсии ещё дожить надо
15:03:29 10-04-2025
Гость (11:39:03 09-04-2025) Новость про матерей, на картинке отец, л - логика... Просто муж это ещё один ребенок в семье : D