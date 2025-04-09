Многодетным россиянкам предложили повысить пенсии

Выплаты вырастут путем отмены максимального срока ухода за ребенком, засчитываемого в пенсионный страховой стаж

09 апреля 2025, 10:47, ИА Амител

Многодетный отец / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России планируют отменить максимальный срок ухода за ребенком, засчитываемый в пенсионный страховой стаж. Как сообщает "Подмосковье сегодня", сейчас пенсионные коэффициенты засчитываются не более чем за четверых детей, общий период ухода составляет шесть лет.

По данным СМИ, с предложением засчитывать все периоды отпуска по уходу за ребенком выступил Минтруд. В результате пенсии многодетных матерей с пятью детьми, которые уже вышли на пенсию, вырастут на 1180 рублей, а с шестью – 2360 рублей.

По данным Росстата, в России пятерых и более детей воспитывают 0,4% женщин. Таким образом, мера затронет почти 400 тысяч многодетных россиянок.