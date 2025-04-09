НОВОСТИОбщество

Многодетным россиянкам предложили повысить пенсии

Выплаты вырастут путем отмены максимального срока ухода за ребенком, засчитываемого в пенсионный страховой стаж

09 апреля 2025, 10:47, ИА Амител

Многодетный отец / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Многодетный отец / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России планируют отменить максимальный срок ухода за ребенком, засчитываемый в пенсионный страховой стаж. Как сообщает "Подмосковье сегодня", сейчас пенсионные коэффициенты засчитываются не более чем за четверых детей, общий период ухода составляет шесть лет.

По данным СМИ, с предложением засчитывать все периоды отпуска по уходу за ребенком выступил Минтруд. В результате пенсии многодетных матерей с пятью детьми, которые уже вышли на пенсию, вырастут на 1180 рублей, а с шестью – 2360 рублей.

По данным Росстата, в России пятерых и более детей воспитывают 0,4% женщин. Таким образом, мера затронет почти 400 тысяч многодетных россиянок.

пенсии Льготы Многодетные семьи

Комментарии 5

Avatar Picture
ёж

11:31:26 09-04-2025

Когда многодетным в Бельмесево проведут воду, свет, газ и дороги?
Десять лет решению суда - а там как не было ничего для многодетных так и нет.
Это такая "забота" о многодетных - десять лет ничего не делать?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:02:39 09-04-2025

ёж (11:31:26 09-04-2025) Когда многодетным в Бельмесево проведут воду, свет, газ и д... Зато бохатеньким все делается

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:03 09-04-2025

Новость про матерей, на картинке отец, л - логика

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:31:39 09-04-2025

Гость (11:39:03 09-04-2025) Новость про матерей, на картинке отец, л - логика... потому что до пенсии ещё дожить надо

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:03:29 10-04-2025

Гость (11:39:03 09-04-2025) Новость про матерей, на картинке отец, л - логика... Просто муж это ещё один ребенок в семье : D

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров