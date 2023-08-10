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Многодетным семьям могут сделать четырехдневную рабочую неделю

Авторы инициативы считают, что она позволит соблюдать баланс между карьерой и семьей

10 августа 2023, 11:14, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Депутаты от ЛДПР предложили сделать для многодетных семей в России четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщают "Известия".

Глава партии Леонид Слуцкий заявил, что данные изменения позволят выстроить баланс между карьерой и личной жизнью. Также в ЛДПР предложили сохранить членам многодетных семей зарплату на уровне пятидневки.

Сокращенная рабочая неделя будет действовать для людей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет и до достижения младшим из детей 14 лет. 

Работа

Комментарии 8

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Гость

11:39:59 10-08-2023

Работодатели обрадуются.

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Гость

11:46:47 10-08-2023

Гость (11:39:59 10-08-2023) Работодатели обрадуются.... Да не примут они такое)))

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Гость

12:09:42 10-08-2023

надо законодательно закрепить наличие мозгов у всякого рода депутатов.

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Гость

12:21:34 10-08-2023

опять многодетных с полки достали. сейчас "причесывать" будут

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Гость

12:34:30 10-08-2023

Гость (12:21:34 10-08-2023) опять многодетных с полки достали. сейчас "причесывать" буду... Выборы на носу.))

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Гость

12:32:09 10-08-2023

Мне как работодателю нафиг такие не нужны. От них одни проблемы. Нарушают весь рабочий процесс. Это депутатам пофиг сколько и когда отдыхать, от них ничего не зависит. Только вредят.

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Гость

12:44:46 10-08-2023

Да это для чиновников и будет. С врачи, учителя встанут и уйдут?

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Гость

15:33:40 10-08-2023

Гость (12:44:46 10-08-2023) Да это для чиновников и будет. С врачи, учителя встанут и уй... Ну вообще - то многодетные не бывают врачами, учителями, у них друга профессия - мамаши

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