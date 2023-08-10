Многодетным семьям могут сделать четырехдневную рабочую неделю
Авторы инициативы считают, что она позволит соблюдать баланс между карьерой и семьей
10 августа 2023, 11:14, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Депутаты от ЛДПР предложили сделать для многодетных семей в России четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщают "Известия".
Глава партии Леонид Слуцкий заявил, что данные изменения позволят выстроить баланс между карьерой и личной жизнью. Также в ЛДПР предложили сохранить членам многодетных семей зарплату на уровне пятидневки.
Сокращенная рабочая неделя будет действовать для людей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет и до достижения младшим из детей 14 лет.
11:39:59 10-08-2023
Работодатели обрадуются.
11:46:47 10-08-2023
Гость (11:39:59 10-08-2023) Работодатели обрадуются.... Да не примут они такое)))
12:09:42 10-08-2023
надо законодательно закрепить наличие мозгов у всякого рода депутатов.
12:21:34 10-08-2023
опять многодетных с полки достали. сейчас "причесывать" будут
12:34:30 10-08-2023
Гость (12:21:34 10-08-2023) опять многодетных с полки достали. сейчас "причесывать" буду... Выборы на носу.))
12:32:09 10-08-2023
Мне как работодателю нафиг такие не нужны. От них одни проблемы. Нарушают весь рабочий процесс. Это депутатам пофиг сколько и когда отдыхать, от них ничего не зависит. Только вредят.
12:44:46 10-08-2023
Да это для чиновников и будет. С врачи, учителя встанут и уйдут?
15:33:40 10-08-2023
Гость (12:44:46 10-08-2023) Да это для чиновников и будет. С врачи, учителя встанут и уй... Ну вообще - то многодетные не бывают врачами, учителями, у них друга профессия - мамаши