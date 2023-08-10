Многодетным семьям могут сделать четырехдневную рабочую неделю

Авторы инициативы считают, что она позволит соблюдать баланс между карьерой и семьей

10 августа 2023, 11:14, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Депутаты от ЛДПР предложили сделать для многодетных семей в России четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщают "Известия".

Глава партии Леонид Слуцкий заявил, что данные изменения позволят выстроить баланс между карьерой и личной жизнью. Также в ЛДПР предложили сохранить членам многодетных семей зарплату на уровне пятидневки.



Сокращенная рабочая неделя будет действовать для людей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет и до достижения младшим из детей 14 лет.