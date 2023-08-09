Блокадникам выплатят по 50 тысяч рублей к 80-летию снятия блокады Ленинграда

По оценке Минтруда, средства получат 62 598 человек

09 августа 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Минтруд России подготовил проект указа, который предполагает выплату награжденным медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда" единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Как сообщает ТАСС, средства перечислят в честь 80-летия освобождения города от фашистской блокады.

Единовременную выплату предполагается произвести с декабря 2023 года по январь 2024 года. Средства получат обладатели медалей, которые проживают в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, – всего 62 598 человек.

Напомним, что 80-летие освобождения Ленинграда от блокады будет отмечаться 27 января 2024 года. Город смог выдержать почти 900-дневное окружение, а к ее окончанию почти из 3 млн населения выжили не более 800 тысяч человек.