Многодетным семьям помогут погасить ипотеку
Более 1,6 миллиона российских семей получат возможность оплатить основной долг или проценты по ипотеке с помощью государства
08 августа 2024, 17:40, ИА Амител
В России 8 августа начался прием заявок на выплату на погашение ипотечных кредитов многодетным родителям по обновленной программе поддержки, пишет "Парламентская газета".
Напомним, в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поручил продлить до 2030 года выплату в 450 тысяч рублей на погашение долга и процентов по ипотеке для многодетных семей. Программа должна была завершиться 1 июля 2024 года, однако выплаты продлили до 2030 года.
По закону семьи смогут рассчитывать на помощь:
- если с 1 января 2019 года до 31 декабря 2030 года в семье родился третий или последующий ребенок;
- если кредитный договор заключен до 1 июля 2031 года.
"В российских семьях воспитывают около 30 млн детей. При этом растет количество многодетных родителей. К 2022 году их стало больше на 26,8% по сравнению с 2018 годом", - отмечает издание.
19:35:11 08-08-2024
Все врут. и все врут. В Барнауле ЕР пальцем не пошевелила для многодетных
00:56:27 10-08-2024
Владимир (19:35:11 08-08-2024) Все врут. и все врут. В Барнауле ЕР пальцем не пошевелила дл... врешь и врешь. у брата моего трое, у приятеля 6 и у другого 4, еще у друга 8 детей. ВСЕМ помогает государство