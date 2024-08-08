Многодетным семьям помогут погасить ипотеку

Более 1,6 миллиона российских семей получат возможность оплатить основной долг или проценты по ипотеке с помощью государства

08 августа 2024, 17:40, ИА Амител

Многодетная семья / Фото: freepik.com

В России 8 августа начался прием заявок на выплату на погашение ипотечных кредитов многодетным родителям по обновленной программе поддержки, пишет "Парламентская газета".

Напомним, в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поручил продлить до 2030 года выплату в 450 тысяч рублей на погашение долга и процентов по ипотеке для многодетных семей. Программа должна была завершиться 1 июля 2024 года, однако выплаты продлили до 2030 года.

По закону семьи смогут рассчитывать на помощь:

если с 1 января 2019 года до 31 декабря 2030 года в семье родился третий или последующий ребенок;

если кредитный договор заключен до 1 июля 2031 года.