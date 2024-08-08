НОВОСТИОбщество

Многодетным семьям помогут погасить ипотеку

Более 1,6 миллиона российских семей получат возможность оплатить основной долг или проценты по ипотеке с помощью государства

08 августа 2024, 17:40, ИА Амител

Многодетная семья / Фото: freepik.com
Многодетная семья / Фото: freepik.com

В России 8 августа начался прием заявок на выплату на погашение ипотечных кредитов многодетным родителям по обновленной программе поддержки, пишет "Парламентская газета".

Напомним, в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поручил продлить до 2030 года выплату в 450 тысяч рублей на погашение долга и процентов по ипотеке для многодетных семей. Программа должна была завершиться 1 июля 2024 года, однако выплаты продлили до 2030 года.

По закону семьи смогут рассчитывать на помощь:

  • если с 1 января 2019 года до 31 декабря 2030 года в семье родился третий или последующий ребенок;
  • если кредитный договор заключен до 1 июля 2031 года.

"В российских семьях воспитывают около 30 млн детей. При этом растет количество многодетных родителей. К 2022 году их стало больше на 26,8% по сравнению с 2018 годом", - отмечает издание.

Дети в сапогах / Фото: unsplash.com

Почти 70% многодетных семей в России сидят "по уши" в кредитах

При этом среди россиян с одним и двумя детьми доля имевших кредиты сократилась
НОВОСТИОбщество
выплаты ипотека Многодетные семьи

Комментарии 2

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Владимир

19:35:11 08-08-2024

Все врут. и все врут. В Барнауле ЕР пальцем не пошевелила для многодетных

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Гость

00:56:27 10-08-2024

Владимир (19:35:11 08-08-2024) Все врут. и все врут. В Барнауле ЕР пальцем не пошевелила дл... врешь и врешь. у брата моего трое, у приятеля 6 и у другого 4, еще у друга 8 детей. ВСЕМ помогает государство

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