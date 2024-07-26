Почти 70% многодетных семей в России сидят "по уши" в кредитах
При этом среди россиян с одним и двумя детьми доля имевших кредиты сократилась
26 июля 2024, 14:00, ИА Амител
Многодетные семьи в 2023 году заняли первое место по доле имеющих кредиты, из них у двух третьих непогашенные долги, сообщает телеканал "360".
"Среди семей с тремя и более детьми доля закредитованных за год возросла на 8% и достигла 67%", – отмечает РБК со ссылкой на исследование Высшей школы экономики.
При этом среди россиян с одним и двумя детьми доля имевших кредиты сократилась с 58% до 54% и с 66% до 59% соответственно.
В исследовании отмечается, что многодетные семьи в 2023 году стали лидерами по закредитованности, при этом в 2021 и 2022 годах первое место занимали семьи с двумя детьми.
Ранее российский сенатор назвала неполными семьи, в которых меньше трех детей.
14:27:53 26-07-2024
так на детские живут, с них и платят (есть такие личности, блогеры при чем. в Новосибирской области. опека фиксирует, что в морозилке есть жрачка, а дети тощие, косые и кривые. зато маманя разжиробасилась)
14:30:10 26-07-2024
Так пусть государство им еще пособие на погашение кредитов выплачивает! Они и так работать не хотят, живут только на пособия и черным заработком. Лет через 15 работать вообще не кому будет, одни тунеядцы кругом...
15:49:23 26-07-2024
Комментаторы глубоко мысленные
16:57:31 26-07-2024
Не надо в городе рожать больше двух. Ни вам ни детям от этой нищеты пользы не будет. И поменьше балоболов слушайте, про семейные ценности.
17:44:23 26-07-2024
Ну так-то и не только многодетных!!!