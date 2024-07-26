Почти 70% многодетных семей в России сидят "по уши" в кредитах

При этом среди россиян с одним и двумя детьми доля имевших кредиты сократилась

26 июля 2024, 14:00, ИА Амител

Дети в сапогах / Фото: unsplash.com

Многодетные семьи в 2023 году заняли первое место по доле имеющих кредиты, из них у двух третьих непогашенные долги, сообщает телеканал "360".

"Среди семей с тремя и более детьми доля закредитованных за год возросла на 8% и достигла 67%", – отмечает РБК со ссылкой на исследование Высшей школы экономики.

При этом среди россиян с одним и двумя детьми доля имевших кредиты сократилась с 58% до 54% и с 66% до 59% соответственно.

В исследовании отмечается, что многодетные семьи в 2023 году стали лидерами по закредитованности, при этом в 2021 и 2022 годах первое место занимали семьи с двумя детьми.

Ранее российский сенатор назвала неполными семьи, в которых меньше трех детей.