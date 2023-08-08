Многодетным семьям в Алтайском крае устанавливают пожарные извещатели

Устройства подключают за счет бюджета

08 августа 2023, 09:36, ИА Амител

Фото: Минсоцзащиты Алтайского края

Многодетным семьям в Шелаболихинском районе Алтайского края устанавливают пожарные извещатели. Об этом рассказали в региональном Минсоцзащиты.

Специалисты провели монтаж устройств в домах 24 семей, а также объяснили, как работают извещатели.

Отмечается, что с 2019 по 2023 год пожарные извещатели установили в дома 85 многодетных семей района.

Монтаж проводят за счет средств гранта губернатора Алтайского края.