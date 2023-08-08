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Многодетным семьям в Алтайском крае устанавливают пожарные извещатели

Устройства подключают за счет бюджета

08 августа 2023, 09:36, ИА Амител

Фото: Минсоцзащиты Алтайского края
Фото: Минсоцзащиты Алтайского края

Многодетным семьям в Шелаболихинском районе Алтайского края устанавливают пожарные извещатели. Об этом рассказали в региональном Минсоцзащиты.

Специалисты провели монтаж устройств в домах 24 семей, а также объяснили, как работают извещатели. 

Отмечается, что с 2019 по 2023 год пожарные извещатели установили в дома 85 многодетных семей района.

Монтаж проводят за счет средств гранта губернатора Алтайского края.

Алтайский край

Комментарии 5

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ПаДонОК

10:10:44 08-08-2023

И зачем, с выводом куда?

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Гость

11:49:59 08-08-2023

ПаДонОК (10:10:44 08-08-2023) И зачем, с выводом куда?... С каким тебе еще выводом? Вот будешь многодетной семьей тебе установят и расскажут садовой голове принцип работы пожарного извещателя. Как запищит прибор от батарейки-так беги и спасай семейство.

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Гость

13:33:32 08-08-2023

Гость (11:49:59 08-08-2023) С каким тебе еще выводом? Вот будешь многодетной семьей тебе... Весёлые комменты, спасибо, улыбнуло))))))))))))))))

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Гость

11:20:42 08-08-2023

Не, не, пусть делают, лишним не будет.

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Гость

13:35:10 08-08-2023

Интересно придумали, под шум волны)))))))))))))))) видимо, очень нужно было "подкормить" "пожарников"!

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