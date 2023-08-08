Многодетным семьям в Алтайском крае устанавливают пожарные извещатели
Устройства подключают за счет бюджета
08 августа 2023, 09:36, ИА Амител
Фото: Минсоцзащиты Алтайского края
Многодетным семьям в Шелаболихинском районе Алтайского края устанавливают пожарные извещатели. Об этом рассказали в региональном Минсоцзащиты.
Специалисты провели монтаж устройств в домах 24 семей, а также объяснили, как работают извещатели.
Отмечается, что с 2019 по 2023 год пожарные извещатели установили в дома 85 многодетных семей района.
Монтаж проводят за счет средств гранта губернатора Алтайского края.
10:10:44 08-08-2023
И зачем, с выводом куда?
11:49:59 08-08-2023
ПаДонОК (10:10:44 08-08-2023) И зачем, с выводом куда?... С каким тебе еще выводом? Вот будешь многодетной семьей тебе установят и расскажут садовой голове принцип работы пожарного извещателя. Как запищит прибор от батарейки-так беги и спасай семейство.
13:33:32 08-08-2023
Гость (11:49:59 08-08-2023) С каким тебе еще выводом? Вот будешь многодетной семьей тебе... Весёлые комменты, спасибо, улыбнуло))))))))))))))))
11:20:42 08-08-2023
Не, не, пусть делают, лишним не будет.
13:35:10 08-08-2023
Интересно придумали, под шум волны)))))))))))))))) видимо, очень нужно было "подкормить" "пожарников"!