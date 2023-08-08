Десять улиц осветят в барнаульском частном секторе

Освещение проведут в трех районах города

08 августа 2023, 07:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В барнаульском частном секторе планируют провести освещение. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи начал поиск подрядчика, который займется работами.

Больше всего участков получат свет в Ленинском районе Барнаула. Также фонари хотят установить на нескольких улицах в Индустриальном и Железнодорожном районах.

По условиям контракта, завершить работы подрядчик должен будет до конца октября 2023 года.