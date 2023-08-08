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Десять улиц осветят в барнаульском частном секторе

Освещение проведут в трех районах города

08 августа 2023, 07:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В барнаульском частном секторе планируют провести освещение. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи начал поиск подрядчика, который займется работами. 

Больше всего участков получат свет в Ленинском районе Барнаула. Также фонари хотят установить на нескольких улицах в Индустриальном и Железнодорожном районах.

По условиям контракта, завершить работы подрядчик должен будет до конца октября 2023 года. 

Барнаул

Комментарии 7

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Гость

08:03:22 08-08-2023

Как такое может быть в 21 веке, фантастика.

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Гость

08:33:30 08-08-2023

Чтобы работали видеокамеры для системы"Безопасный город", нужно освещение.

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Гость

08:35:26 08-08-2023

А Центральному опять не достанется...

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Гость

15:35:40 08-08-2023

Гость (08:35:26 08-08-2023) А Центральному опять не достанется... ... Ядринцева ждет!

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Гость

09:33:20 08-08-2023

Само по себе наличие в краевом центре "частного" сектора - это признак отсталости и захолустья. В пригородных посёлках, естественно должно быть малоэтажное строительство, максимум таунхаусы. Нормально, если эти дома сконцентрированы в каких-то обособленных локациях, как на Горе со стороны Авальмана. Но из городской черты частные домики должны быть вынесены.

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Гость

17:37:34 08-08-2023

Признак отсталости жить в четырех бетонных плитах

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ЕА

18:28:11 08-08-2023

".... Нормально, если эти дома сконцентрированы в каких-то обособленных локациях, как на Горе со стороны Авальмана. Но из городской черты частные домики должны быть вынесены..." Вот с Авальмана (это городская черта) и надо начинать. Возражения имеются?

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