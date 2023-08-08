Десять улиц осветят в барнаульском частном секторе
Освещение проведут в трех районах города
08 августа 2023, 07:36, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В барнаульском частном секторе планируют провести освещение. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи начал поиск подрядчика, который займется работами.
Больше всего участков получат свет в Ленинском районе Барнаула. Также фонари хотят установить на нескольких улицах в Индустриальном и Железнодорожном районах.
По условиям контракта, завершить работы подрядчик должен будет до конца октября 2023 года.
08:03:22 08-08-2023
Как такое может быть в 21 веке, фантастика.
08:33:30 08-08-2023
Чтобы работали видеокамеры для системы"Безопасный город", нужно освещение.
08:35:26 08-08-2023
А Центральному опять не достанется...
15:35:40 08-08-2023
Гость (08:35:26 08-08-2023) А Центральному опять не достанется... ... Ядринцева ждет!
09:33:20 08-08-2023
Само по себе наличие в краевом центре "частного" сектора - это признак отсталости и захолустья. В пригородных посёлках, естественно должно быть малоэтажное строительство, максимум таунхаусы. Нормально, если эти дома сконцентрированы в каких-то обособленных локациях, как на Горе со стороны Авальмана. Но из городской черты частные домики должны быть вынесены.
17:37:34 08-08-2023
Признак отсталости жить в четырех бетонных плитах
18:28:11 08-08-2023
".... Нормально, если эти дома сконцентрированы в каких-то обособленных локациях, как на Горе со стороны Авальмана. Но из городской черты частные домики должны быть вынесены..." Вот с Авальмана (это городская черта) и надо начинать. Возражения имеются?