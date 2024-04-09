Многодетный рецидивист отрезал жене нос и ухо

Женщина госпитализирована

09 апреля 2024, 14:15, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: amic.ru

В городе Олекминске в Якутии 43-летний рецидивист отрезал жене ухо и нос. Инцидент случился 7 апреля во дворе жилого дома, пишет ЯСИА.

По данным источника издания в правоохранительных органах, у семьи четверо детей, но родители неоднократно сходились и расходились.

"Женщина крайний раз вышла за него замуж два года назад, когда он отбывал очередной срок по статье за наркотики", – уточнил собеседник.

По его словам, пострадавшая работает медсестрой и тем утром возвращалась домой с ночной смены. Супруг специально ее подкараулил и напал во дворе – возможно, из ревности или из-за желания жены развестись.

Сейчас 34-летняя женщина госпитализирована. Уточняется, что ее ухо удалось найти на месте происшествия, а нос пропал.

В МВД региона сообщили, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Ранее горожанин был неоднократно судим.