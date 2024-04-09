Многодетный рецидивист отрезал жене нос и ухо
Женщина госпитализирована
09 апреля 2024, 14:15, ИА Амител
В городе Олекминске в Якутии 43-летний рецидивист отрезал жене ухо и нос. Инцидент случился 7 апреля во дворе жилого дома, пишет ЯСИА.
По данным источника издания в правоохранительных органах, у семьи четверо детей, но родители неоднократно сходились и расходились.
"Женщина крайний раз вышла за него замуж два года назад, когда он отбывал очередной срок по статье за наркотики", – уточнил собеседник.
По его словам, пострадавшая работает медсестрой и тем утром возвращалась домой с ночной смены. Супруг специально ее подкараулил и напал во дворе – возможно, из ревности или из-за желания жены развестись.
Сейчас 34-летняя женщина госпитализирована. Уточняется, что ее ухо удалось найти на месте происшествия, а нос пропал.
В МВД региона сообщили, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Ранее горожанин был неоднократно судим.
14:50:59 09-04-2024
А майор Ковалев 7 апреля обрел нос в повести Гоголя
14:58:27 09-04-2024
Это теперь мода такая? То фермеры с отрезанными ушами, то женщины. Тоже будет теперь "тот самый нож" задорого продавать?
15:12:21 09-04-2024
Женщина крайний раз вышла за него замуж два года назад, когда он отбывал очередной срок по статье за наркотики", – уточнил собеседник.(с)
Крайний...лучше бы в последний..намекаете, что отрастит нос и заново за него выйдет?
15:27:37 09-04-2024
"Женщина крайний раз вышла за него замуж два года назад"
крайними бывают плоть север мера срок и необходимость
15:31:11 09-04-2024
Так «крайний» и попадает в речь, заставляя корчиться в страшных муках «последних».
Но стоит прислушаться, как звучит «крайний» вместо последнего, и все станет понятным. Итак, представляем бестселлеры:
Фенимор Купер «Крайний из Могикан» (в оригинале «последний». Но «крайнему» везет больше);
О.Генри «Крайний лист» ( а что? Наверняка героиня новеллы выжила, а тот, кто создал лист – нет, исключительно из-за наличия в названии «последний»);
И.С.Тургенев «Крайнее свидание» (ясное дело, крайнее свидание намного приятнее последнего. С какой стороны ни посмотри. Жаль, И.С.Тургенев не знал, назвав свое произведение «Последнее свидание»);
Ф.И.Тютчев «Крайняя любовь» (то же, что и со свиданием. «На склоне наших лет» крайняя любовь вдохновляет. Не то, что последняя. Тем более, что и о суеверии в стихотворении говорится. А какой суеверный скажет «последний»? Только крайний!).
Список литературных произведений можно продолжать долго, но надо успеть и фильмы посмотреть. Итак, блокбастер «Крайний богатырь», триллер «Крайний побег», хоррор «Крайняя жертва» и продолжение «Кортика» и «Бронзовой птицы» – «Крайнее лето детства» (не то речь пойдет о том, как герой провел свое первое лето будучи младенцем, не то он повзрослел. И теперь будет только «взрослое лето». Интрига! Надо посмотреть).
Ну и напоследок – «Крайний день Помпеи». Назови К.Брюллов так свою картину, глядишь – Помпеи и возродились бы. Это ж с какого краю посмотреть!
Кажется, достаточно! Уже понятно, насколько нелепо выглядит употребление «крайнего» – все равно, что сидеть на столе, а есть на стуле.
Так что, прежде чем спросить «Кто крайний» или сделать что-то в «крайний раз», вспомним, что «это стул – на нем сидят, а это стол – за ним едят», а не наоборот. И говорить так не будем, а то недолго стать «крайней» жертвой разъяренных любителей русского языка.
15:33:24 09-04-2024
ну без носа можно еще нарожать от него когда выйдет
15:40:13 09-04-2024
Ну показали же всем, что отрезать уши нормально, государство не возражает. Теперь у недоразвитых новая мода будет.
15:47:30 09-04-2024
крайними бывают плоть---- ну тут, видимо, не последний раз, имеется ввиду)) щас места, где были нос с ухом, заживут, и эта странная женщина, страааанная😊 еще ему парочку родит.
17:23:52 09-04-2024
Ну что ж поделать, если россиянки любят плохих парней. Рожать от наркоманов и бандюганов, которые не одну ходку имеют, - это в порядке вещей.
18:43:49 09-04-2024
Когда отсутствует логика, то можно последний назвать крайним, боковым и даже передним)))