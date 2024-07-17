Многокилометровая пробка образовалась на Змеиногорском тракте в Барнауле
Заторы в очередной раз наблюдаются в районе поселка Южного
17 июля 2024, 08:15, ИА Амител
Пробки утром 17 июля / Изображение: "Яндекс Карты"
В Барнауле утром 17 июля вновь наблюдается большая пробка на Змеиногорском тракте в районе строящейся развязки, сообщают "Яндекс Карты".
Длина затора на момент публикации заметки составляет 3,6 км.
Также движение затруднено на Южном и Лесном трактах и проспекте Дзержинского в поселке Южном.
В целом по городу при этом интенсивность заторов оценивается в 4 балла: незначительные затруднения наблюдаются только на улице Власихинской, Павловском тракте и проспекте Строителей.
Ранее на участке Змеиногорский тракт – шоссе Ленточный Бор изменили схему движения для строительства развязки. Рассказали, как устроен проезд.
08:32:17 17-07-2024
Ещё городите человейники.
Скоро и кладбище Черницкое, под застройку продадут
08:45:30 17-07-2024
Когда это каждый день - то уже не новость
08:46:17 17-07-2024
зачем это дублировать каждый день?? как с мостом на рынке два года одно и тоже было
09:19:26 17-07-2024
Надо по пути поставить банера с напоминанием правил дорожного движения, многие их не знают! Пусть пока стоят изучают, чтоб при подъезде к кольцу не тупили!!! Ну и про взаимоуважение не нужно забывать, так и норовят обочечники нарисоваться, а кто-то их еще и пускает, затормаживая остальных еще больше...
09:50:23 17-07-2024
Зачем каждый день про это писать? Лучше бы предложили хоть какое-то решение
12:04:16 17-07-2024
Гость (09:50:23 17-07-2024) Зачем каждый день про это писать? Лучше бы предложили хоть к...
все правильно. СМИ тему поднимают. предложения ждем от Воронова
12:55:32 17-07-2024
Гость (09:50:23 17-07-2024) Зачем каждый день про это писать? Лучше бы предложили хоть к... Решение простое - регулировщика туда бы. Но...
13:39:37 17-07-2024
Гость (12:55:32 17-07-2024) Решение простое - регулировщика туда бы. Но......
и чем это спасет? там нет дтп, там узкие горлышки. почему не снесли будку ГАИ для того чтобы места было чуть больше - непонятно
10:33:12 17-07-2024
Деревенские, вы что не можете хотя бы один день дома посидеть? Работайте давайте, нам прорыв нужен! Только и ездите каждый день в наши ТРЦ развлекаетесь, да свою маленькую зарплату тратите.
11:17:35 17-07-2024
Городской (10:33:12 17-07-2024) Деревенские, вы что не можете хотя бы один день дома посидет... У нас дених нетути на развлекалово ездить и на бензин нету и машин у нас нетути. Один телефон с интернетом на всю дяревню
13:13:42 17-07-2024
Городской (10:33:12 17-07-2024) Деревенские, вы что не можете хотя бы один день дома посидет... посидят дома, дополнительно нарожают потом деревнят, напокупают им меринов, и поток усилится.
вот оно вам надо?
вот наоборот пропускайте их нас скорее, отоваривайте незадорого - и на посошок. все всем будет хорошо!
22:16:30 17-07-2024
Мусик (13:13:42 17-07-2024) посидят дома, дополнительно нарожают потом деревнят, напокуп... Там с дач в основном люди едут или на дачи. Какие деревенские?
11:16:41 17-07-2024
напоминанием правил дорожного движения, многие их не знают! - Нет поставить ДПС и отбирать права у всех кто не умеет в кольцо.
15:19:35 17-07-2024
большую барнаульскую кольцевую надо строить
09:49:52 18-07-2024
Гость (11:16:41 17-07-2024) напоминанием правил дорожного движения, многие их не знают!... Тоже не плохой вариант