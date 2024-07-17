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Многокилометровая пробка образовалась на Змеиногорском тракте в Барнауле

Заторы в очередной раз наблюдаются в районе поселка Южного

17 июля 2024, 08:15, ИА Амител

Пробки утром 17 июля / Изображение: "Яндекс Карты"
Пробки утром 17 июля / Изображение: "Яндекс Карты"

В Барнауле утром 17 июля вновь наблюдается большая пробка на Змеиногорском тракте в районе строящейся развязки, сообщают "Яндекс Карты".

Длина затора на момент публикации заметки составляет 3,6 км.

Также движение затруднено на Южном и Лесном трактах и проспекте Дзержинского в поселке Южном.

В целом по городу при этом интенсивность заторов оценивается в 4 балла: незначительные затруднения наблюдаются только на улице Власихинской, Павловском тракте и проспекте Строителей.

Ранее на участке Змеиногорский тракт – шоссе Ленточный Бор изменили схему движения для строительства развязки. Рассказали, как устроен проезд.

Барнаул Пробки

Комментарии 15

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Гость

08:32:17 17-07-2024

Ещё городите человейники.
Скоро и кладбище Черницкое, под застройку продадут

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Гость

08:45:30 17-07-2024

Когда это каждый день - то уже не новость

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Гость

08:46:17 17-07-2024

зачем это дублировать каждый день?? как с мостом на рынке два года одно и тоже было

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Ольга

09:19:26 17-07-2024

Надо по пути поставить банера с напоминанием правил дорожного движения, многие их не знают! Пусть пока стоят изучают, чтоб при подъезде к кольцу не тупили!!! Ну и про взаимоуважение не нужно забывать, так и норовят обочечники нарисоваться, а кто-то их еще и пускает, затормаживая остальных еще больше...

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Гость

09:50:23 17-07-2024

Зачем каждый день про это писать? Лучше бы предложили хоть какое-то решение

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Урбанизко

12:04:16 17-07-2024

Гость (09:50:23 17-07-2024) Зачем каждый день про это писать? Лучше бы предложили хоть к...

все правильно. СМИ тему поднимают. предложения ждем от Воронова

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Гость

12:55:32 17-07-2024

Гость (09:50:23 17-07-2024) Зачем каждый день про это писать? Лучше бы предложили хоть к... Решение простое - регулировщика туда бы. Но...

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Урбанизко

13:39:37 17-07-2024

Гость (12:55:32 17-07-2024) Решение простое - регулировщика туда бы. Но......

и чем это спасет? там нет дтп, там узкие горлышки. почему не снесли будку ГАИ для того чтобы места было чуть больше - непонятно

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Городской

10:33:12 17-07-2024

Деревенские, вы что не можете хотя бы один день дома посидеть? Работайте давайте, нам прорыв нужен! Только и ездите каждый день в наши ТРЦ развлекаетесь, да свою маленькую зарплату тратите.

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Гость

11:17:35 17-07-2024

Городской (10:33:12 17-07-2024) Деревенские, вы что не можете хотя бы один день дома посидет... У нас дених нетути на развлекалово ездить и на бензин нету и машин у нас нетути. Один телефон с интернетом на всю дяревню

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Мусик

13:13:42 17-07-2024

Городской (10:33:12 17-07-2024) Деревенские, вы что не можете хотя бы один день дома посидет... посидят дома, дополнительно нарожают потом деревнят, напокупают им меринов, и поток усилится.
вот оно вам надо?
вот наоборот пропускайте их нас скорее, отоваривайте незадорого - и на посошок. все всем будет хорошо!

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Гость

22:16:30 17-07-2024

Мусик (13:13:42 17-07-2024) посидят дома, дополнительно нарожают потом деревнят, напокуп... Там с дач в основном люди едут или на дачи. Какие деревенские?

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Гость

11:16:41 17-07-2024

напоминанием правил дорожного движения, многие их не знают! - Нет поставить ДПС и отбирать права у всех кто не умеет в кольцо.

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Гость

15:19:35 17-07-2024

большую барнаульскую кольцевую надо строить

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Гость

09:49:52 18-07-2024

Гость (11:16:41 17-07-2024) напоминанием правил дорожного движения, многие их не знают!... Тоже не плохой вариант

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