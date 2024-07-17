Многокилометровая пробка образовалась на Змеиногорском тракте в Барнауле

Заторы в очередной раз наблюдаются в районе поселка Южного

17 июля 2024, 08:15, ИА Амител

Пробки утром 17 июля / Изображение: "Яндекс Карты"

В Барнауле утром 17 июля вновь наблюдается большая пробка на Змеиногорском тракте в районе строящейся развязки, сообщают "Яндекс Карты".

Длина затора на момент публикации заметки составляет 3,6 км.

Также движение затруднено на Южном и Лесном трактах и проспекте Дзержинского в поселке Южном.

В целом по городу при этом интенсивность заторов оценивается в 4 балла: незначительные затруднения наблюдаются только на улице Власихинской, Павловском тракте и проспекте Строителей.

Ранее на участке Змеиногорский тракт – шоссе Ленточный Бор изменили схему движения для строительства развязки. Рассказали, как устроен проезд.