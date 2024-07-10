Как изменилась схема движения в районе новой развязки в Барнауле и когда ее достроят?
Работы выходят на финишную прямую
10 июля 2024, 11:05, ИА Амител
В Барнауле в связи с возведением тоннельной части строящейся развязки на Змеиногорском тракте будет перекрыто движение на участке Змеиногорский тракт – шоссе Ленточный Бор. Рассказываем, как теперь ездить по участку и когда развязку вообще достроят.
Итак, как изменится схема?
Движение по шоссе Ленточный Бор будет организовано в прямом направлении до нового кольцевого пересечения со Змеиногорским трактом. Движение по Южному тракту будет заканчиваться Т-образным примыканием к шоссе Ленточный Бор. Выезд на шоссе Ленточный Бор и Южный тракт со Змеиногорского тракта будет осуществляться со смещенного кольцевого пересечения в сторону выезда из города.
И когда изменится схема?
Уже с 11 июля. Кстати, до этого из-за ремонтных работ уже несколько раз меняли схему движения на данном участке. Судя по всему, нынешнее изменение – не последнее.
А когда вообще достроят развязку?
Обещают до конца 2024 года. По данным краевого Минтранса, все работы идут по графику.
Что вообще за развязка?
После ее строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего.
Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Реализуют проект в рамках инфраструктурного кредита, взятого правительством Алтайского края. Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчетная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный тоннель длиной 410 метров.
11:10:36 10-07-2024
Хотелось бы верить очень, что всё сделают в срок и эта развязка реально нормализует движение транспортных потоков. Но, как говорил один персонаж: "Меня терзают смутные сомнения."
11:14:54 10-07-2024
до конца 2024 года --- в следующем году на дачу быстро поедем
11:58:21 10-07-2024
кто ездил. как из города на Южный попадать?
12:18:58 10-07-2024
гость (11:58:21 10-07-2024) кто ездил. как из города на Южный попадать?... Через Борзовую Заимку, через Школу Садоводов.
Южанам новая развязка не поможет. И полоса одна остается, и въезд-выезд самые неудобные, ущербные, особенно с Южного в город, станет даже неудобнее.
13:17:47 10-07-2024
вчера от онкоцентра до Южного почти час, после 17:00 от объездной до южного все колом, утром после 7 с южного тоже проблематично уехать, только если через школу садоводов
08:50:48 15-07-2024
четверг, пятница от онкоцентра до южного час в пробке, сегодня утром что до кольца что после колом все стоит..
21:25:58 15-07-2024
Вот бы ещё и трамвай от Кордона до Южного
Судя по строительству ЖК на Южном- народу прибудет, а 55-ому и сейчас уже
трудно справляться с пасажиропотоком