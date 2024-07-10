Как изменилась схема движения в районе новой развязки в Барнауле и когда ее достроят?

Работы выходят на финишную прямую

10 июля 2024, 11:05, ИА Амител

Ремонт развязки в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле в связи с возведением тоннельной части строящейся развязки на Змеиногорском тракте будет перекрыто движение на участке Змеиногорский тракт – шоссе Ленточный Бор. Рассказываем, как теперь ездить по участку и когда развязку вообще достроят.

Итак, как изменится схема?

Движение по шоссе Ленточный Бор будет организовано в прямом направлении до нового кольцевого пересечения со Змеиногорским трактом. Движение по Южному тракту будет заканчиваться Т-образным примыканием к шоссе Ленточный Бор. Выезд на шоссе Ленточный Бор и Южный тракт со Змеиногорского тракта будет осуществляться со смещенного кольцевого пересечения в сторону выезда из города.

И когда изменится схема?

Уже с 11 июля. Кстати, до этого из-за ремонтных работ уже несколько раз меняли схему движения на данном участке. Судя по всему, нынешнее изменение – не последнее.

А когда вообще достроят развязку?

Обещают до конца 2024 года. По данным краевого Минтранса, все работы идут по графику.

Что вообще за развязка?

После ее строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего.

Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Реализуют проект в рамках инфраструктурного кредита, взятого правительством Алтайского края. Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчетная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный тоннель длиной 410 метров.