Томенко рассказал о борьбе с подтоплением поселка Новый под Барнаулом

Введён режим повышенной готовности — специалисты делают всё, чтобы решить проблему

28 марта 2023, 19:53, ИА Амител

Фото: Telegram-канал губернатора Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко следит за ситуацией в посёлке Новом, где серьёзно подтопило улицы из-за таяния снега. В своём Telegram-канале он рассказал, что сегодня по этому поводу состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям района.

"Введён режим повышенной готовности, сейчас специалисты делают всё, чтобы решить проблему. В том числе с помощью дополнительной техники, которую привезли в посёлок, чистят водоотводный канал вдоль бийской трассы и ливнёвку на границе Нового и Солнечного", – написал Томенко.

Губернатор добавил, что в ближайшее время ситуация должна нормализоваться.