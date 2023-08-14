Здания должны прослужить минимум 50 лет

14 августа 2023, 08:01, ИА Амител

Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В трех алтайских селах – Целинном, Шипуново, Топчихе – планируют построить малоэтажные дома для работников социальной сферы. Сейчас краевой центр госзакупок ищет подрядные компании, которые подготовят проектную документацию на каждый дом и выполнят инженерные изыскания.

В Целинном участок под будущий многоквартирник расположен на окраине села, на ул. Строительной, 33д. Территория 80 соток свободна от строений, поблизости находятся лишь детский сад и дом-интернат для престарелых.

Согласно техзаданию, на площадке должны возвести двухэтажный кирпичный дом, состоящий из четырех блок-секций. Всего в нем будет 24 квартиры: 16 двухкомнатных площадью 55 квадратных метров, восемь трехкомнатных по 72 "квадрата".

В селе Шипуново дом возведут на ул. Мамонтова, 116, рядом с детским садом, центральной районной больницей и двумя двухэтажками (одна построена в 1962 году, другая – в 1993-м). В документации к торгам указано, что площадь участка составляет 30 соток. Здесь должны возвести трехэтажный одноподъездный дом на девять квартир: шесть двухкомнатных 55 квадратных метров, три трехкомнатных по 72 "квадрата".

В Топчихе дом для работников социальной сферы появится на ул. Октябрьской, 13. Участок площадью 32 сотки свободен от строений. Ближайшее окружение – средняя общеобразовательная школа, детско-юношеский центр.

Дом для соцработников будет двухэтажным, двухподъездным. Внутри – 12 квартир. Восемь из них – это двухкомнатные 55 "квадратов", четыре – "трешки" по 72 квадратных метра.

Во всех трех проектах каждая квартира должна иметь прихожую, раздельный санузел, кухню, две или три жилые комнаты и лоджию (балкон). Выход из здания должен вести на крыльцо.

"В проекте необходимо предусмотреть организацию пешеходных и транспортных связей, благоустройство и озеленение, организацию рельефа с максимальным использованием грунта без его вывоза, устройство площадок, малых архитектурных форм, парковку для автомобилей", – сказано в документации.

Здания должны прослужить не менее 50 лет. Разработать проекты малоэтажных домов и выполнить изыскания победители торгов должны в течение 290 календарных дней. Стоимость работ для объекта в Целинном составляет 4,9 млн рублей, торги пройдут 4 сентября.

В Шипуново начальная цена обозначена в 3,8 млн рублей, в Топчихе – 3,3 млн рублей. Торги по этим лотам назначены на 1 сентября.