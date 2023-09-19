МО Азербайджана объявило об "антитеррористических мероприятиях" в Карабахе
ВС Азербайджана с использованием высокоточного оружия наносят удары по позициям ВС Армении, а также их огневым точкам, боевым средствам и военным объектам
19 сентября 2023, 17:01, ИА Амител
Азербайджан начал в Нагорном Карабахе операцию "по восстановлению конституционного строя". Об этом сообщает Минобороны республики.
Согласно заявлению, мероприятия проводятся в целях обеспечения положений трехсторонних переговоров. Они нужны для пресечения провокаций в Карабахе, разоружения и вывода частей ВС Армении, а также нейтрализации военной инфраструктуры армянских войск и обеспечения безопасности мирных граждан.
ВС Азербайджана с использованием высокоточного оружия наносят удары по позициям ВС Армении, а также их огневым точкам, боевым средствам и военным объектам.
О проведении операции уведомлены командование миротворческого контингента РФ, а также руководство совместного турецко-российского мониторингового центра.
18:22:18 19-09-2023
а ОДКБ работает?
19:17:05 19-09-2023
гость (18:22:18 19-09-2023) а ОДКБ работает?... Ну как бы Пашинян снюхался с США и НАТО, проводил военные учения с ними, решил поддержать римский статут , таким образом угрожать Путину арестом гаагского суда. Куда дальше? Требовал от россиян воевать за Армению прямо сейчас, хотя прекрасно понимает, что РФ открывать второй фронт не очень... Похоже, Путин дал Алиеву отмашку.
09:34:09 20-09-2023
Гость (19:17:05 19-09-2023) Ну как бы Пашинян снюхался с США и НАТО, проводил военные уч... ваше кококо мы услышали. ОДКБ то работает?
10:01:02 20-09-2023
Гость (09:34:09 20-09-2023) ваше кококо мы услышали. ОДКБ то работает? ... Арцах не входит в состав Армении и как следствие ОДКБ не несёт никаких обязательств перед ним
19:20:35 19-09-2023
гость (18:22:18 19-09-2023) а ОДКБ работает?... блестящий стратег скоро всех соседей окончательно потеряет
19:23:01 19-09-2023
Такое впечатление, что Эрдоган приезжал в Сочи не из-за укропского зерна, а по поводу Армении. Тем более, что у Армении есть территориальные претензии к Турции. какие-то 4 турецкие области хотят отжать через международный суд, ООН.
19:32:50 19-09-2023
Посмотрим, как амеры теперь будут защищать Армению, которая решила к ним прибиться