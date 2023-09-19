МО Азербайджана объявило об "антитеррористических мероприятиях" в Карабахе

ВС Азербайджана с использованием высокоточного оружия наносят удары по позициям ВС Армении, а также их огневым точкам, боевым средствам и военным объектам

19 сентября 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Азербайджан начал в Нагорном Карабахе операцию "по восстановлению конституционного строя". Об этом сообщает Минобороны республики.

Согласно заявлению, мероприятия проводятся в целях обеспечения положений трехсторонних переговоров. Они нужны для пресечения провокаций в Карабахе, разоружения и вывода частей ВС Армении, а также нейтрализации военной инфраструктуры армянских войск и обеспечения безопасности мирных граждан.

ВС Азербайджана с использованием высокоточного оружия наносят удары по позициям ВС Армении, а также их огневым точкам, боевым средствам и военным объектам.

О проведении операции уведомлены командование миротворческого контингента РФ, а также руководство совместного турецко-российского мониторингового центра.