Пашинян заявил, что российские миротворцы не справились с миссией в Нагорном Карабахе
Он также сомневается, что без них ситуация была бы лучше
14 сентября 2023, 22:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Премьер Армении Никол Пашинян заявил о том, что российские миротворцы провалили миссию в Нагорном Карабахе. Его слова передает Politico.
Он отмечает, что эта территория была зоной ответственности российских военных, а ситуация в регионе сильно ухудшилась после закрытия Лачинского коридора и случившегося гуманитарного кризиса.
"Так как эти проблемы существуют, миротворцы РФ не справились со своей задачей", – сказал Пашинян.
При этом он сомневается, что без военных из России ситуация в регионе была бы лучше.
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