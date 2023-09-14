Пашинян заявил, что российские миротворцы не справились с миссией в Нагорном Карабахе

Он также сомневается, что без них ситуация была бы лучше

14 сентября 2023, 22:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Премьер Армении Никол Пашинян заявил о том, что российские миротворцы провалили миссию в Нагорном Карабахе. Его слова передает Politico.

Он отмечает, что эта территория была зоной ответственности российских военных, а ситуация в регионе сильно ухудшилась после закрытия Лачинского коридора и случившегося гуманитарного кризиса.

"Так как эти проблемы существуют, миротворцы РФ не справились со своей задачей", – сказал Пашинян.

При этом он сомневается, что без военных из России ситуация в регионе была бы лучше.