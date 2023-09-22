МО РФ: после атаки на штаб ЧФ в Севастополе пропал без вести один военный

Пострадало исторические здание штаба

22 сентября 2023, 19:38, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минобороны РФ сообщило о пропавшем без вести военнослужащем после атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что Киев нанес удар, в результате которого повреждения получило историческое здание штаба ЧФ. Системы противовоздушной обороны РФ сбили пять ракет, добавили в ведомстве.

"Один военнослужащий пропал без вести", – уточнили в Минобороны.Напомним, что ранее о ракетном ударе заявил губернатор города Михаил Развожаев. У одного из корпусов видны разрушения верхних этажей, поблизости разлетелись обломки конструкций, сообщали РИА Новости.

По словам Развожаева, возле театра Луначарского также упал осколок. Губернатор не исключил еще одну атаку, а также призвал жителей не публиковать в соцсетях фото и видео с места удара.