МО РФ: после атаки на штаб ЧФ в Севастополе пропал без вести один военный
Пострадало исторические здание штаба
22 сентября 2023, 19:38, ИА Амител
Минобороны РФ сообщило о пропавшем без вести военнослужащем после атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что Киев нанес удар, в результате которого повреждения получило историческое здание штаба ЧФ. Системы противовоздушной обороны РФ сбили пять ракет, добавили в ведомстве.
"Один военнослужащий пропал без вести", – уточнили в Минобороны.Напомним, что ранее о ракетном ударе заявил губернатор города Михаил Развожаев. У одного из корпусов видны разрушения верхних этажей, поблизости разлетелись обломки конструкций, сообщали РИА Новости.
По словам Развожаева, возле театра Луначарского также упал осколок. Губернатор не исключил еще одну атаку, а также призвал жителей не публиковать в соцсетях фото и видео с места удара.
20:07:24 22-09-2023
Как так ?
22:18:59 22-09-2023
И что, опять проглотим и будем молчать? А что завтра?
00:20:05 23-09-2023
Валентина (22:18:59 22-09-2023) И что, опять проглотим и будем молчать? А что завтра?... А завтра снова война. Не промолчим, не забудем, но и на показ наше руководство делать не будет.
01:24:27 23-09-2023
А один военнослужащий это случайно не командующий черноморским флотом?????
06:59:34 23-09-2023
Куда он мог пропасть, если его под обломками нет, то куда вопрос?
13:42:47 25-09-2023
ZoV (06:59:34 23-09-2023) Куда он мог пропасть, если его под обломками нет, то куда во... интересно, а в штабе в это время только один военнослужащий был, и тот пропал,,,,,,,