В центре Севастополя прозвучал сигнал о ракетной опасности

Правоохранители просят людей эвакуироваться в бомбоубежища и не подходить к штабу Черноморского флота

22 сентября 2023, 18:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сигнал о ракетной опасности звучит в центре Севастополя. Как сообщает РИА Новости, правоохранители просят людей эвакуироваться в бомбоубежища и не подходить к штабу Черноморского флота, по которому ранее был нанесен ракетный удар.

Территория вокруг штаба сейчас перекрыта. У одного из корпусов видны разрушения верхних этажей, поблизости разлетелись обломки конструкций. На месте работают спасатели и медики.

Напомним, что ранее о ракетном ударе заявил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, возле театра Луначарского тоже упал осколок.

Губернатор не исключил еще одну атаку, а также призвал жителей не публиковать в соцсетях фото и видео с места удара.