В центре Севастополя прозвучал сигнал о ракетной опасности
Правоохранители просят людей эвакуироваться в бомбоубежища и не подходить к штабу Черноморского флота
22 сентября 2023, 18:31, ИА Амител
Сигнал о ракетной опасности звучит в центре Севастополя. Как сообщает РИА Новости, правоохранители просят людей эвакуироваться в бомбоубежища и не подходить к штабу Черноморского флота, по которому ранее был нанесен ракетный удар.
Территория вокруг штаба сейчас перекрыта. У одного из корпусов видны разрушения верхних этажей, поблизости разлетелись обломки конструкций. На месте работают спасатели и медики.
Напомним, что ранее о ракетном ударе заявил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, возле театра Луначарского тоже упал осколок.
Губернатор не исключил еще одну атаку, а также призвал жителей не публиковать в соцсетях фото и видео с места удара.
18:55:01 22-09-2023
Кто ответит за такую защиту Родины?
22:03:23 22-09-2023
Гость (18:55:01 22-09-2023) Кто ответит за такую защиту Родины? ... Идите и защищайте
20:33:09 22-09-2023
как ответим?
21:55:41 22-09-2023
Каков будет ответ?
21:59:59 22-09-2023
Никак. Будут громить инфраструктуру Украины. Не понимаю: неужели Штатам нечем отомстить помимо военного удара? Да быть такого не может.
22:05:50 22-09-2023
Последует "акт возмездия" и не более... Олигархи запрещают.
22:11:32 22-09-2023
что дальше? (20:33:09 22-09-2023) как ответим?... озабоченность выразим
22:12:14 22-09-2023
А где противовоздушная защита?
22:22:43 22-09-2023
ждем ответа!!!
07:30:32 23-09-2023
пихто (22:22:43 22-09-2023) ждем ответа!!!... как соловей лета