НОВОСТИПроисшествия

В центре Севастополя прозвучал сигнал о ракетной опасности

Правоохранители просят людей эвакуироваться в бомбоубежища и не подходить к штабу Черноморского флота

22 сентября 2023, 18:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Сигнал о ракетной опасности звучит в центре Севастополя. Как сообщает РИА Новости, правоохранители просят людей эвакуироваться в бомбоубежища и не подходить к штабу Черноморского флота, по которому ранее был нанесен ракетный удар.

Территория вокруг штаба сейчас перекрыта. У одного из корпусов видны разрушения верхних этажей, поблизости разлетелись обломки конструкций. На месте работают спасатели и медики.

Напомним, что ранее о ракетном ударе заявил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, возле театра Луначарского тоже упал осколок.

Губернатор не исключил еще одну атаку, а также призвал жителей не публиковать в соцсетях фото и видео с места удара.

Происшествия Крым

Комментарии 10

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Гость

18:55:01 22-09-2023

Кто ответит за такую защиту Родины?

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витаЗачем спрашивать сидя дома

22:03:23 22-09-2023

Гость (18:55:01 22-09-2023) Кто ответит за такую защиту Родины? ... Идите и защищайте

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что дальше?

20:33:09 22-09-2023

как ответим?

  19 Нравится
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Гость

21:55:41 22-09-2023

Каков будет ответ?

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Гость

21:59:59 22-09-2023

Никак. Будут громить инфраструктуру Украины. Не понимаю: неужели Штатам нечем отомстить помимо военного удара? Да быть такого не может.

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Гость

22:05:50 22-09-2023

Последует "акт возмездия" и не более... Олигархи запрещают.

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123

22:11:32 22-09-2023

что дальше? (20:33:09 22-09-2023) как ответим?... озабоченность выразим

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Валентина

22:12:14 22-09-2023

А где противовоздушная защита?

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пихто

22:22:43 22-09-2023

ждем ответа!!!

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Гость

07:30:32 23-09-2023

пихто (22:22:43 22-09-2023) ждем ответа!!!... как соловей лета

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