Минобороны России: около 100 контейнеров со снарядами было уничтожено в Одессе 23 мая

Также были нанесены удары по аэродромам в районе с. Кисличеватая в Днепропетровской области и Канатово в Кировоградской области

27 мая 2025, 18:43, ИА Амител

Взрыв / Фото: unsplash.com / Luke Jernejcic

Российские войска 23 мая нанесли ракетный удар по складу контейнеров с военным имуществом в порту Одессы. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В результате удара удалось уничтожить около 100 контейнеров. В них находились комплектующие для безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов, а также боеприпасы.

Также российские войска смогли поразить объекты украинской инфраструктуры и места подготовки ударных беспилотников на аэродромах Кисличеватая в Днепропетровской области и Канатово в Кировоградской области.