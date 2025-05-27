Минобороны России: около 100 контейнеров со снарядами было уничтожено в Одессе 23 мая
Также были нанесены удары по аэродромам в районе с. Кисличеватая в Днепропетровской области и Канатово в Кировоградской области
27 мая 2025, 18:43, ИА Амител
Взрыв / Фото: unsplash.com / Luke Jernejcic
Российские войска 23 мая нанесли ракетный удар по складу контейнеров с военным имуществом в порту Одессы. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
В результате удара удалось уничтожить около 100 контейнеров. В них находились комплектующие для безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов, а также боеприпасы.
Также российские войска смогли поразить объекты украинской инфраструктуры и места подготовки ударных беспилотников на аэродромах Кисличеватая в Днепропетровской области и Канатово в Кировоградской области.
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Им удалось это долго сохранить в тайне
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Хорошо, но мало.