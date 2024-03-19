Мобилизация или реформы? Что будет после победы Путина на прошедших выборах

Эксперты оценили результаты голосования и назвали слабости политической системы РФ

19 марта 2024, 06:15, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Окончательные результаты президентских выборов в России Центризбирком пообещал сообщить 21 марта. Впрочем, общую картину это туже никак не изменит – действующий глава государства одержал сокрушительную победу. Этот итог, надо сказать, мало у кого вызывал сомнения еще до начала предвыборной кампании. Западные лидеры уже выразили свое несогласие с результатом выборов. Правда, такая реакция тоже вполне ожидаема, учитывая их настрой задолго до дня голосования.

Впрочем, прошедшие выборы, конечно, не стали простой фиксацией политических изменений, произошедших в стране, – не исключено, что их отголоски еще отразятся на общественной жизни в дальнейшем. Именно об этих последствиях, которые сегодня в экспертном сообществе обсуждаются, пожалуй, куда активнее результатов голосования 15-17 марта, размышлял журналист amic.ru Андрей Магас.

Германия уйдет в "непризнанку"

Все соперники Владимира Путина – Николай Харитонов, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий – признали свое поражение на состоявшихся выборах.

"Население [России] как никогда международному сообществу показало, как можно сплотиться, консолидироваться", – заявил Харитонов "Российской газете".

Он также выразил надежду, что в ходе избирательной кампании ему удалось привлечь дополнительное внимание общественности к партийной программе.

Аналогичное мнение по поводу своей программы высказал и кандидат от партии "Новые люди" Даванков, который назвал победу Путина "несомненной". Леонид Слуцкий считает результат победителя на выборах "историческим".

Руководители стран Запада, конечно, выразили свое негативное отношение к результатам голосования. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер решил не поздравлять Путина с победой, пишет газета Tagesspiegel. Если в 2018-м этот политик направил президенту РФ свое поздравление, то на сей раз "письма Путину не будет", отчеканила пресс-служба формального главы германского государства в ответ на запрос издания. Германский МИД заявил, в свою очередь, что не будет называть Владимира Путина президентом России.

Кроме того, в Германии политики уже затеяли перебранку по поводу российских выборов. Так, Клаус Эрнст, заместитель главы альянса Сары Вагенкнехт (лидера набирающей силу немецкой левой партии), ранее в интервью той же Tagesspiegel выступил с призывом признать российские выборы.

"Нет смысла сомневаться в легитимности российских выборов. Это только лишит нас нашего собственного влияния. Путин был и останется президентом, альтернативы ему в России нет. Если есть сомнения, мы когда-нибудь снова будем вести с ним переговоры", – сказал Эрнст.

В ответ глава комитета по иностранным делам бундестага Михаэль Рот обвинил альянс Сары Вагенкнехт (BSW), а также партию "Альтернатива для Германии" в "последовательном подхалимстве Кремлю".

Реакцию западных лидеров предсказать было несложно, уверен политолог, доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.

"Они уже говорят, что не признают "демократичность" этих выборов. Но на Западе сами создали такие условия, чтобы на их мнение большинству населения России было наплевать. К слову, именно они сделали из Путина антизападника – ведь изначально он им совершенно не был. Мало того, надо было очень постараться, чтобы Путин заговорил о России как о самостоятельной цивилизации. Но своими упертостью и высокомерием они этого добились", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Личного авторитета недостаточно

Кстати, в ряде публикаций западных СМИ, наряду с критикой прошедших выборов, проскальзывает мысль, что российская политическая система якобы так и не "доросла" до демократической.

Вадим Трухачев убежден, что некоторая логика в этом есть – политическая модель РФ очень отдаленно напоминает западную.

"У нас существует недоразвитая партийная система – в отличие от того, что существует в Европе. Делалось это в свое время осознанно, чтобы предотвратить потрясения, подобные революциям 1917 года и распаду СССР. К тому же общей западной модели не существует – в США и Европе очень разные политические системы", – рассказал он amic.ru.

В то же время собеседник замечает, что партии являются законным способом объединения людей для участия в политической жизни.

"Вообще, наличие развитых партий благотворно сказалось бы на внешней политике. Вспомним, какую роль во внешней политике Германии играют фонды при политических партиях. Думаю, что как раз партийная система – это как удачное изобретение, которое у Европы можно перенять. Не у США – двухпартийной системы, не имеющей ничего общего с выражением политической воли граждан, на Западе больше нет нигде", – подчеркнул эксперт.Кроме того, по мнению Трухачева, российский президент является противником традиционной европейской партийной системы, однако ему следует учитывать, что нынешняя модель нашей страны весьма ограниченна.

"Наша система держится на его личном авторитете – и в этом ее слабость. Мне бы хотелось, чтобы Путин больше занялся развитием институтов, которые бы меньше были завязаны на конкретную личность. Так надежнее – с уходом сильного лидера система не рухнет", – отмечает Вадим Трухачев.

Вперед по жесткой линии?

Мнения зарубежных наблюдателей о политике Путина после оглушительной победы на выборах разделились. Британская газета The Times полагает, что, "вступая в свой новый срок на фоне глобальной турбулентности и опасений новых конфликтов, Путин, скорее всего, окажется таким же непредсказуемым, как и прежде".

По мнению Politico, "выборы при Путине напоминают, скорее, общенациональную проверку готовности государственного аппарата, чем показатель общественных настроений". "И на этот раз, как и в прошлый, она прошла успешно", – говорится в публикации.

В материале издания содержится предположение, что "в ближайшие недели и месяцы Путин также пересмотрит правительство, скорее всего, в пользу сторонников жесткой линии". В статье также приводится мнение политолога Татьяны Становой, полагающей, что полученные результаты, "вероятно, удвоят приверженность России экономике военного времени и морали военного времени".

Политолог, обозреватель телеканала "Царьград" Андрей Перла согласился с данными выводами:

"Татьяна Становая совершенно права: эта победа Владимира Путина означает, что общественное мнение России поддерживает его политику. Общественное мнение выбрало проведение СВО до победного конца, создание экономической модели военного времени и модели общественных отношений для данного периода. И сам Путин в своих первых заявлениях после выборов успел это подтвердить".По мнению эксперта, подобные изменения должны повлечь за собой глубокие перемены в основах российского общества.

"Обязанности человека перед государством должны стоять выше прав личности, а традиционные духовно-нравственные ценности заменят в конституции права человека. Все это неизбежно повлечет кадровые изменения во властных структурах, которые мы ожидаем не позднее мая текущего года", – подчеркнул Перла.Вадим Трухачев считает, что ожидать каких-то резких перемен после выборов не стоит.