"Чем больше женщин – тем лучше". Яркие цитаты из обращения Путина после выборов
Владимир Владимирович рассказал о смене правительства после переизбрания, о женщинах во власти и о россиянах-предателях
18 марта 2024, 13:00, ИА Амител
Цитаты Владимира Путина из обращения после выборов президента России / amic.ru
Владимир Путин после закрытия избирательных участков посетил свой предвыборный штаб, открытый в Гостином Дворе, где ответил на вопросы журналистов. Он поблагодарил всех, кто за него голосовал, и пообещал сделать все, чтобы решить поставленные перед страной задачи. Редакция amic.ru выбрала несколько ярких цитат.
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