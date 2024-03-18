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"Чем больше женщин – тем лучше". Яркие цитаты из обращения Путина после выборов

Владимир Владимирович рассказал о смене правительства после переизбрания, о женщинах во власти и о россиянах-предателях

18 марта 2024, 13:00, ИА Амител

Цитаты Владимира Путина из обращения после выборов президента России / amic.ru

Владимир Путин после закрытия избирательных участков посетил свой предвыборный штаб, открытый в Гостином Дворе, где ответил на вопросы журналистов. Он поблагодарил всех, кто за него голосовал, и пообещал сделать все, чтобы решить поставленные перед страной задачи. Редакция amic.ru выбрала несколько ярких цитат.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

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Владимир Путин выборы
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Комментарии 2

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Гость

13:11:51 18-03-2024

Т.е мужчины, акромя чиновников и депутатов не нужны - всех под ружье?

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Гость

14:21:21 18-03-2024

Напитки покрепче, девчонок побольше

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