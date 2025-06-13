В центральных районах государства прозвучали сирены воздушной тревоги

13 июня 2025, 07:40, ИА Амител

Флаг Израиля / Фото: pxhere.com/ru/photo/867980

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по территории Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-портал Axios.

Как пишут источники, цель удара пока неясна.

В 03:00 по местному времени жители Израиля получили от армии экстренное предупреждение с требованием неукоснительно следовать указаниям тылового командования.

"Как убедился корреспондент ТАСС, предупреждение поступило на мобильные телефоны с особым сигналом тревоги в обход всех блокировок", – отметили в информационном агентстве.

Вместе с этим в центральных районах государства прозвучали сирены воздушной тревоги. После этого пресс-служба израильской армии оповестила население об особом положении, которое ввели в стране с 03:00 по местному времени. Так, в Израиле отменили все образовательные мероприятия, приостановили работу предприятий (кроме критически важных отраслей) и запретили массовые собрания.

Напомним, в ночь на 18 марта 2025 года, после двух месяцев перемирия армия Израиля возобновила военные операции против палестинского движения ХАМАС. Военные с помощью авиации нанесли массированные удары по объектам палестинского движения в анклаве.

С 19 января по 1 марта 2025 года в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За это время из анклава освободили 30 заложников и выдали тела восьми погибших. Израиль взамен отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, а его войска покинули внутренние районы сектора Газа.