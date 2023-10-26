Мобилизацию усилят на Украине из-за потерь на фронте

По словам депутата Рахманина, это также нужно для того, чтобы сформировать новые соединения

26 октября 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что на Украине усилят мобилизацию, передает "Страна.ua".

По словам парламентария, дополнительная потребность "в ресурсах" понадобится из-за потери личного состава и необходимости сформировать новые соединения и бригады.

РИА Новости отмечает, что 23 октября бывший премьер страны Николай Азаров заявил, что мобилизационные резервы на Украине опустошены, а военные на фронте просят провести ротацию.

В начале октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что у Генштаба нет планов по допмобилизации, так как для проведения СВО достаточно военных.

Шойгу отметил, что российскую армию активно пополняют контрактники. Только в сентябре, по его данным, контракты заключили больше 50 тысяч человек, а с начала года пришло свыше 335 тысяч добровольцев.