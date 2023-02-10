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Мобилизованному, ударившему подполковника за плохую организацию, ужесточили приговор

Его возмутило, что призванных заставляют стрелять по воображаемому противнику

10 февраля 2023, 22:15, ИА Амител

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Бывшему мобилизованному Александру Лешкову, ударившему офицера в подмосковном парке "Патриот", ужесточили приговор с 5,5 до 7 лет колонии строгого режима, сообщает РИА Новости.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Лешков рассказывал подполковнику, что мобилизованных заставляют на танковом полигоне стрелять по воображаемой пехоте противника, а также ходить строем, как будто при реальном столкновении с противником российские военнослужащие будут ходить строем.

"Где мишени, которые поднимаются? Мы две недели лежали, за две недели пять раз сходили на стрельбы. По пятнадцать патронов", – возмутился осуждённый и после пререканий ударил офицера.

Как отметили в суде, Лешков "умышленно ударил кулаком в грудь подполковника и выдохнул ему в лицо дым от электронной сигареты, своими действиями унизил честь и достоинство потерпевшего и причинил моральные страдания".

Первоначальный приговор прокурор счёл слишком мягким и попросил ужесточить срок до 10 лет лишения свободы. Второй западный окружной военный суд согласился с доводами обвинителя и прибавил к сроку 1,5 года.

Комментарии 20

  • Зато живой
    10 февраля, Гость   Ответить
  • А кто воевать пойдёт, тыловой, потерпевший офицер, и откосивший от армии прокурор?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Это позор власти.К стати офицер первый толкнул мобилизованного чем допустил неуставные запрещенные отношения.Это не закон а питерские понятия для запугивания инициативных граждан не равнодушных к беспределу чиновников любого вида. Объективно должна быть проведена тщательная проверка тех обстоятельств, которые изложил солдат и при подтверждении офицер должен быть разжалован до рядового с направлением по ВУС, а солдат при подтверждении должен быть наказан 15 суток на гаупвахте поскольку он его не бил но вел себя не подобающим образом.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Когда срока огромные брели этапы длинные.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Конечно, он не прав, но в подготовке получается бардак, если он не врал. А подготовка это жизни мобилизованных, а не моральные страдания. За бардак, если он действительно был, тоже бы пару лет не помешало
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Зато живой --- О, какой интересный вывод. Надо его забанить, а то может стать прецедентом. Хотя если бы просто туда не поехал, наверное меньше бы получил. Пока никто вроде бы нисколько не получил. Может не пишут
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Своими действиями унизил честь и достоинства потерпевшего и причинил моральные страдания-----теперь это называется так, если озвучил правду в лицо командиру
    11 февраля, Гость   Ответить
  • С одной стороны без дисциплины никуда. С другой---если нет нормальной боевой подготовки (о чем говорил Лешков) от этой дисциплины и смысла нет.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • теперь это называется так, если озвучил правду в лицо командиру **** Это называется нападение на офицера в армии. Пускай в тюрьме сидит.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Правильно озвучил проблемы, с этим разобрались? А за то что толкнул - гауптвахта, если офицер не расстрелял на месте, и инцидент исчерпан.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • офицер,наверное,из росгвардии...
    11 февраля, Гость   Ответить
  • В телеграм-канале "Осторожно, новости" есть массовое видеообращение: "Мобилизованные из Марий Эл утверждают, что командование армии ЛНР использует их как “расходный материал”".
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, пускай сидит в тюрьме---мудрый ты однако диванный вояка,вот только он заботится о своей(и не только) безопасности и с каких это стало преступлением?
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Обыкновенный гопник с характерными замашками поведения на бандитской стрелке. Такой срок конечно перебор, но и прощать такое нельзя. Теперь у него есть шанс стать героем через вагнер.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Телефоны забирать нужно вовремя
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Посадили - ладно, хорошо. Но подполковника тогда нужно расстрелять, потому что от подготовки зависят жизни сотен мобилизованных. Люди - это не расходный материал!
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, набор з/к Вагнером закрыт.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Беспредел со стороны военных есть и в огромных масштабах.По видео видно,что мобилизованный рассуждает умно и правильно,наказание-это предварительное запугивание призывников,что накладывает негатив на всю российскую правоохранительную систему.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, совершенно правильно.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Здраствуйте акак еще правды добиваться, они уже совсем припухли по документам у них совсем другое . Мы за месяц выпустили два ножка да по гранате кинули а так вся армия на фото отчетах мне на ввк поставили сначала гр. В потом для прокуратуры положили на неделю не кокого обследования ни лечения занизили до. Б АТО что грыжа поясничного да артроз тазобедренный иколегых суставов да еще на должность номер расчета т. Е снаряды по 40_50 кг подтаскивать как будто мальчик а мне уже 48 годов они наверно пл себе судят если всю жизнь бумажки пекладывать на бурежку их да на буро взрыв метал да взрывчатку по таскать
    12 февраля, Гость   Ответить
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