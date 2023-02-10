Мобилизованному, ударившему подполковника за плохую организацию, ужесточили приговор
Его возмутило, что призванных заставляют стрелять по воображаемому противнику
10 февраля 2023, 22:15, ИА Амител
Бывшему мобилизованному Александру Лешкову, ударившему офицера в подмосковном парке "Патриот", ужесточили приговор с 5,5 до 7 лет колонии строгого режима, сообщает РИА Новости.
Ранее в Сети появилось видео, на котором Лешков рассказывал подполковнику, что мобилизованных заставляют на танковом полигоне стрелять по воображаемой пехоте противника, а также ходить строем, как будто при реальном столкновении с противником российские военнослужащие будут ходить строем.
"Где мишени, которые поднимаются? Мы две недели лежали, за две недели пять раз сходили на стрельбы. По пятнадцать патронов", – возмутился осуждённый и после пререканий ударил офицера.
Как отметили в суде, Лешков "умышленно ударил кулаком в грудь подполковника и выдохнул ему в лицо дым от электронной сигареты, своими действиями унизил честь и достоинство потерпевшего и причинил моральные страдания".
Первоначальный приговор прокурор счёл слишком мягким и попросил ужесточить срок до 10 лет лишения свободы. Второй западный окружной военный суд согласился с доводами обвинителя и прибавил к сроку 1,5 года.
Комментарии 20