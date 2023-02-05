Мобилизованные сбежали с поезда под Воронежем

Они смогли сбежать из региона

05 февраля 2023, 20:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Воронежской области несколько мобилизованных сошли с поезда без разрешения командования. По данным разных источников, их может быть четверо или шестеро.

По информации газеты "Коммерсант", всего с поезда сошли 15 человек, 11 из которых вернулись. Отмечается, что они ушли без оружия, так что особых мер полиция региона не предпринимает.

По данным телеграм-канала BAZA, сбежавших шестеро. Отмечается, что наряды ДПС в Москве и Московской области перешли в усиленный режим работы. Некоторые мобилизованные могут передвигаться на белой иномарке.