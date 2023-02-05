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Мобилизованные сбежали с поезда под Воронежем

Они смогли сбежать из региона

05 февраля 2023, 20:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Воронежской области несколько мобилизованных сошли с поезда без разрешения командования. По данным разных источников, их может быть четверо или шестеро.

По информации газеты "Коммерсант", всего с поезда сошли 15 человек, 11 из которых вернулись. Отмечается, что они ушли без оружия, так что особых мер полиция региона не предпринимает.

По данным телеграм-канала BAZA, сбежавших шестеро. Отмечается, что наряды ДПС в Москве и Московской области перешли в усиленный режим работы. Некоторые мобилизованные могут передвигаться на белой иномарке.

 

Комментарии 9

  • Передумали?
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Они же не добравольцы, что бы передумать.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Мобилизация объявляется в случае войны, а у нас спецоперация. Может это добровольцы стать контрактниками передумали?
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Раздумали воевать за абрамовича...
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Или против абрамовича
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Решили успеть узнать, будут наши серьезные ракетные удары применять или нет
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Показательный случай. Может покажет, как реальней войну в 21 веке выиграть
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Хотят узнать чем закончится
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Их может быть четверо или шестеро----а что командиры не имеют список перевозимого личного состава и считать не умеют?
    06 февраля, Гость   Ответить
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