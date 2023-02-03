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Барнаульцу, поломавшему стенды героев на Аллее памяти, грозит 3 года тюрьмы

Следователи предъявили обвинение молодому человеку, которого сегодня отправили под домашний арест

03 февраля 2023, 16:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Барнаульцу, который повредил мемориальные стенды с изображениями героев на Аллее памяти воинов-десантников, предъявили обвинение. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю, 22-летнего человека обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 234.4 УК РФ ("Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников, обелисков, или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества"). По этой статье ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Как установили следователи, в ночь с 29 на 30 января 2023 года обвиняемый со своими друзьями возвращался домой из пивного бара. Будучи пьяным, он нанёс руками и ногами удары по табличкам на Аллее памяти воинов-десантников 6-й роты 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознамённой дивизии. Пострадали три стенда.

Напомним, что сегодня молодого человека поместили под домашний арест. Следствием ведётся сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Напомним, 30 января на Аллее памяти воинам-десантникам 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, расположенной на улице Малахова, неизвестные повредили несколько стендов с фотографиями героев-десантников. Ранее общественники рассказали, как в кратчайшие сроки восстановили изуродованные стенды на аллее.

Комментарии 13

  • в камеру его с ВДВшниками, которые по пьянке начудили....
    03 февраля, Гость   Ответить
  • А в европейской польше за подобное оскорбление военных пять лет дают...
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Вот пусть посидит, а не по барам ходит
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше его на три года припахать аллею каждый день чистить (и летом и зимой).
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Руки и ноги отрубить.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Домашний арест за преступление небольшой тяжести? Сурово, однако)
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Зачем судить? К Вагнеровцам его - там быстро музыке научат!
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Вот когда он тебе голову оторвёт, сурово не покажется. Всё начинается с малого
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Всё ограничится условным сроком и штрафом.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Хах, осенью мужик инвалиду на велосипеде по голове настучал. Резонансное дело было. Так ему до суда запретили только ночью из дома выходить и с ребенком общаться
    03 февраля, Гость   Ответить
  • 109 процентов так и будет..
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Руки и ноги отрубить.---в голове моча плещется?
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Мало. За каждого воина минимум по 5 лет. С этого урода толку не будет. Это не то что с голодухи украл еду поскольку нечем заплатить
    04 февраля, Гость   Ответить
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