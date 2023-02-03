Барнаульцу, поломавшему стенды героев на Аллее памяти, грозит 3 года тюрьмы

Следователи предъявили обвинение молодому человеку, которого сегодня отправили под домашний арест

03 февраля 2023, 16:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаульцу, который повредил мемориальные стенды с изображениями героев на Аллее памяти воинов-десантников, предъявили обвинение. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю, 22-летнего человека обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 234.4 УК РФ ("Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников, обелисков, или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества"). По этой статье ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Как установили следователи, в ночь с 29 на 30 января 2023 года обвиняемый со своими друзьями возвращался домой из пивного бара. Будучи пьяным, он нанёс руками и ногами удары по табличкам на Аллее памяти воинов-десантников 6-й роты 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознамённой дивизии. Пострадали три стенда.

Напомним, что сегодня молодого человека поместили под домашний арест. Следствием ведётся сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Напомним, 30 января на Аллее памяти воинам-десантникам 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, расположенной на улице Малахова, неизвестные повредили несколько стендов с фотографиями героев-десантников. Ранее общественники рассказали, как в кратчайшие сроки восстановили изуродованные стенды на аллее.