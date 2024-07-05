Мобилизованных лишат соцвыплаты за самоволку

Ее размер составляет 158 тысяч рублей

05 июля 2024, 08:30, ИА Амител

Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ, по которому мобилизованных будут лишать соцвыплат за самовольное оставление службы.

"Ежемесячная социальная выплата не осуществляется гражданам, призванным по мобилизации, за период самовольного оставления воинской части или места военной службы", – сказано в документе.

Мобилизованным положены ежемесячная социальная выплата в размере 158 тысяч рублей и денежное довольствие. Оно зависит от должности, звания и выслуги лет. Минимально в месяц у них выходит 195 тысяч.

При этом сама социальная выплата не облагается подоходным налогом, а с остальной суммы взимается 13%.