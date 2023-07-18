Мобильная базовая станция МегаФона поможет с комфортом отдохнуть на озерах Алтая
Оператор установил на Завьяловских озерах передвижную базовую станцию
18 июля 2023, 14:05, ИА Амител LjN8KWryw
МегаФон развернул передвижную базовую станцию в популярной туристической локации Алтайского края, неподалеку от знаменитых целебных Завьяловских озер. Благодаря этому в "горячий" летний сезон отдыхающие получили более стабильный сигнал связи и мобильный интернет, скорость которого увеличилась в два раза.
Это место ежегодно привлекает тысячи туристов со всей России. Например, согласно статистике МегаФона, с начала лета озера уже посетили гости из:
- Кузбасса (32% от общего числа путешественников);
- Новосибирска (26%);
- Москвы и Московской области (8%);
- ХМАО – Югры (6%).
Отдыхающие не только активно оздоравливаются с помощью высокоминерализованной грязи, но и общаются в социальных сетях, мессенджерах, смотрят видео и слушают музыку онлайн. Аналитики компании зафиксировали кратный рост общего трафика в этой локации: с начала сезона пользователи "прокачали" здесь в два раза больше данных, по сравнению с прошлым годом. Кроме того, абоненты оператора активно общались по телефону: объем голосовых звонков увеличился на 15%.
МегаФон оперативно развернул передвижную базовую станцию поблизости от туристической локации. Она будет работать на озерах до конца активного туристического сезона. Специалисты подготовили оборудование к работе всего за четыре часа. Комплекс сотовой связи снабжен телескопической антенной мачтой, обеспечивающей устойчивый сигнал в радиусе до 10 километров. Станция работает абсолютно автономно и может "раздавать" интернет в любых условиях, а для ее обслуживания достаточно двух специалистов.
"Благодаря этому увеличились емкость сети, покрытие, а также скорости передачи данных. Мы понимаем, что качественная связь важна для туристов. Путешественники стремятся не только увидеть природные красоты, но и поделиться ими в соцсетях или мессенджерах. Поэтому мы ищем решения, которые позволяют нашим абонентам использовать любые цифровые сервисы даже находясь в заповедных местах Алтая", – прокомментировала директор МегаФона в Алтайском крае Мария Занько.
ПАО МегафонРеклама
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