Мобильная базовая станция МегаФона поможет с комфортом отдохнуть на озерах Алтая

Оператор установил на Завьяловских озерах передвижную базовую станцию

18 июля 2023, 14:05, ИА Амител LjN8KWryw

Озеро на Алтае / Фото: Анна Тыщенко / МегаФон

МегаФон развернул передвижную базовую станцию в популярной туристической локации Алтайского края, неподалеку от знаменитых целебных Завьяловских озер. Благодаря этому в "горячий" летний сезон отдыхающие получили более стабильный сигнал связи и мобильный интернет, скорость которого увеличилась в два раза.

Это место ежегодно привлекает тысячи туристов со всей России. Например, согласно статистике МегаФона, с начала лета озера уже посетили гости из:

Кузбасса (32% от общего числа путешественников);

Новосибирска (26%);

Москвы и Московской области (8%);

ХМАО – Югры (6%).

Отдыхающие не только активно оздоравливаются с помощью высокоминерализованной грязи, но и общаются в социальных сетях, мессенджерах, смотрят видео и слушают музыку онлайн. Аналитики компании зафиксировали кратный рост общего трафика в этой локации: с начала сезона пользователи "прокачали" здесь в два раза больше данных, по сравнению с прошлым годом. Кроме того, абоненты оператора активно общались по телефону: объем голосовых звонков увеличился на 15%.

МегаФон оперативно развернул передвижную базовую станцию поблизости от туристической локации. Она будет работать на озерах до конца активного туристического сезона. Специалисты подготовили оборудование к работе всего за четыре часа. Комплекс сотовой связи снабжен телескопической антенной мачтой, обеспечивающей устойчивый сигнал в радиусе до 10 километров. Станция работает абсолютно автономно и может "раздавать" интернет в любых условиях, а для ее обслуживания достаточно двух специалистов.

"Благодаря этому увеличились емкость сети, покрытие, а также скорости передачи данных. Мы понимаем, что качественная связь важна для туристов. Путешественники стремятся не только увидеть природные красоты, но и поделиться ими в соцсетях или мессенджерах. Поэтому мы ищем решения, которые позволяют нашим абонентам использовать любые цифровые сервисы даже находясь в заповедных местах Алтая", – прокомментировала директор МегаФона в Алтайском крае Мария Занько.

ПАО Мегафон

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