Мобильное приложение билайна получило гран-при премии "Золотое приложение"

Эксперты высоко оценили его за широкий набор возможностей

25 декабря 2024, 12:00, ИА Амител erid: 2VSb5zG2atQ

Вручение награды / Фото: Елена Конькова, CPO digital-продуктов билайна

Мобильное приложение билайна удостоили гран-при одной из старейших премий интернет-проектов "Золотое приложение" в номинации "Лучшее приложение для потребителя". Награда подтверждает статус билайна как оператора, предоставляющего клиентам самые удобные и безопасные цифровые решения.

С его помощью клиенты билайна могут подключить защиту от мошенников и спамеров, настроить общий баланс для оплаты всего – от домашнего интернета до умных устройств.

Кроме того, приложение позволяет легко оставаться на связи в путешествиях, управлять тарифами и счетами прямо с баланса телефона. Также клиенты оператора всегда могут рассчитывать на помощь службы поддержки, которая доступна круглосуточно.

Получение награды – не только признание заслуг команды разработчиков приложения, но и толчок к совершенствованию. В 2024 году билайн провел крупнейшее обновление мобильного приложения, задав новые стандарты пользовательского опыта. Основная цель – создание продукта, который не просто отвечает ожиданиям, но и предугадывает их, делая взаимодействие максимально интуитивным и удобным.

Работу над продуктом вели долго и тщательно: команда выверяла каждую деталь, начиная от изучения потребностей клиентов и построения CJ (Customer Journey*) до проведения многочисленных тестирований и опросов пользователей.

Обновленный интерфейс приложения переработали для минимизации когнитивной нагрузки, чтобы даже новый пользователь мог с легкостью разобраться в его функционале. Теперь все самое важное – остатки по тарифу, настройки звонков, подключенные услуги и пополнение баланса – находится на главных экранах. Новая система навигации обеспечивает быстрый доступ к ключевым функциям, оплату парковок и защиту от спама. "Волшебная кнопка" с логотипом билайна на любом экране позволяет мгновенно перейти к актуальным акциям, подключенным тарифам или даже играм.

"Мы гордимся тем, что наше приложение признано лучшим на премии "Золотое приложение". Для нас это подтверждение, что мы движемся в правильном направлении. Однако останавливаться на достигнутом нельзя – после получения награды мы сделали приложение еще лучше", – сказала CPO digital*-продуктов билайна Елена Конькова.

И добавила, что обновленное приложение предлагает клиентам простоту, персонализацию и поддержку в повседневных задачах. Оператор стремится, чтобы каждый пользователь находил в нем решение для своих нужд, и делает все, чтобы оставаться лидером в области цифровых сервисов.

*Customer Journey ("Кастомэ Джёней"); CPO digital ("СиПиОу диджитал")

ПАО "ВымпелКом", подробнее: beeline.ru

Реклама