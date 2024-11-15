Мобильное приложение билайна получило крупное качественное обновление
Оно стало более продуманным и интуитивно понятным
15 ноября 2024, 10:30, ИА Амител erid: 2VSb5z8BSbi
Один из лидеров российского телеком-рынка билайн перезапустил свое мобильное приложение – оно устанавливает новые стандарты в области пользовательского опыта.
Интерфейс обновленного приложения тщательно продумали, чтобы уменьшить когнитивную нагрузку и сделать использование интуитивно понятным.
От экрана авторизации до детализации использования услуг – каждый элемент дизайна создан для обеспечения легкости доступа и управления сервисами.
В приложении реализовали новую систему навигации, которая позволяет быстро переходить между различными функциями, такими как оплата услуг, управление тарифами или обращение в поддержку.
Все самое важное на главных экранах: доступ к тарифу и остаткам, возможность быстрого пополнения любыми удобными способами, гибкая настройка тарифа, управление звонками и своими номерами, доступ к детализации расходов и подключенным услугам.
Появился набор виджетов внутри приложения для удобного просмотра основной информации: тариф, расходы, защита звонков, связь в поездках. А еще быстрый доступ из "волшебной кнопки" с логотипом билайна в левом нижем углу на любом экране – к тому, что должно быть всегда под рукой: подключенные услуги, тарифы и продукты, подарки и информация об актуальных акциях, а также раздел с играми, пользующийся особой популярностью среди клиентов билайна.
"Под "капотом" нашего приложения огромное количество возможностей и внутренних продуктов: от базового пополнения баланса и управления тарифом и услугами до создания общих групп всех важных номеров, защиты звонков от спама и оплаты игр, подписок и приложений в других сервисах. И все это должно быть понятным с первого взгляда – чтобы помогать в ежедневных делах быстро и ненавязчиво", – комментирует директор по развитию цифровых продаж и обслуживания билайна Антон Парфенов. По его словам, интерфейс важно было сделать чистым, без лишних деталей, а опыт взаимодействия – учитывающим индивидуальные особенности и контекст. Приложение подскажет, когда пакет трафика подойдет к концу, как защитить себя и близких от спама и мошенников даже в мессенджерах, предложит подходящий именно вам тариф и всегда поможет в новом чате поддержки.
Пользователи смогут легко управлять своими финансами, делиться тарифными опциями с близкими, а также пользоваться эксклюзивными предложениями от партнеров билайна. Как и раньше, в приложении можно оплачивать подписки, парковки и оставлять чаевые прямо со счета мобильного телефона.
Новое приложение билайна улучшает качество обслуживания и удовлетворенности клиентов, предлагая им не только связь, но и комплексное решение для управления личными данными и повседневными задачами.
*Ссылка на фото.
ПАО "ВымпелКом" beeline.ruРеклама
10:40:45 15-11-2024
Лучше бы вернули безлимитный интернет.
13:16:15 15-11-2024
Гость (10:40:45 15-11-2024) Лучше бы вернули безлимитный интернет.... У меня безлимитный
10:52:36 15-11-2024
не проследишь расходы-вот его цель
11:19:21 17-11-2024
Это обновление делали не для удобства - совершенно точно. Это какой-то экран светомузыки. Представьте, если, например, программа для бухгалтерского учёта будет такой же. Как её автора назовут? Правильно - дебил.