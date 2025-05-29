Мобильную связь в Алтайском крае в 2025 году впервые проведут в 40 деревень

Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко

29 мая 2025, 10:19, ИА Амител

Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru

В 2025 году 40 населенных пунктов Алтайского края получат качественную мобильную связь, сообщил губернатор региона Виктор Томенко, выступая на сессии АКЗС с докладом о работе правительства за прошлый год.

По итогам 2024 года еще 22 населенных пункта с численностью от 100 до 500 человек получили возможность пользоваться сотовой связью и мобильным интернетом. Количество жителей, обеспеченных впервые современной связью, превысила шесть тысяч человек в прошлом году.

Губернатор края Виктор Томенко назвал качественную мобильную связь и интернет в малых и отдаленных селах жизненной потребностью.

Также глава региона сообщил, что с этого года для получения мобильной связи изменились требования: теперь претендовать на обеспечение сотовой связью с учетом мнения жителей могут населенные пункты с численностью до 1000 человек.