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Мобильную связь в Алтайском крае в 2025 году впервые проведут в 40 деревень

Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко

29 мая 2025, 10:19, ИА Амител

Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru
Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru

В 2025 году 40 населенных пунктов Алтайского края получат качественную мобильную связь, сообщил губернатор региона Виктор Томенко, выступая на сессии АКЗС с докладом о работе правительства за прошлый год.

По итогам 2024 года еще 22 населенных пункта с численностью от 100 до 500 человек получили возможность пользоваться сотовой связью и мобильным интернетом. Количество жителей, обеспеченных впервые современной связью, превысила шесть тысяч человек в прошлом году.

Губернатор края Виктор Томенко назвал качественную мобильную связь и интернет в малых и отдаленных селах жизненной потребностью.

Также глава региона сообщил, что с этого года для получения мобильной связи изменились требования: теперь претендовать на обеспечение сотовой связью с учетом мнения жителей могут населенные пункты с численностью до 1000 человек.

Антенны оператора / Фото: пресс-служба T2

Пять тысяч жителей малых сел Алтая получили доступ к интернету и связи

Это стало возможным благодаря установке базовых станций T2
НОВОСТИОбщество

Виктор Томенко Алтайский край Мобильная связь
Читайте также в сюжете: Отчет губернатора Алтайского края

Комментарии 3

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dok_СФ

12:44:20 29-05-2025

Верной дорогой идём, указывая нормы частным предприятиям..

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Дюша

08:32:46 30-05-2025

Мобильную связь не проводят...Там нет проводов...Потому она и мобильная.

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Гость

13:10:33 30-05-2025

Поздно пить боржоми.

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