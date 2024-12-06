Пять тысяч жителей малых сел Алтая получили доступ к интернету и связи

Это стало возможным благодаря установке базовых станций T2

06 декабря 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8K941H

Антенны оператора / Фото: пресс-служба T2

T2 совместно с Минцифры Алтайского края предоставила стабильную голосовую связь и быстрый 4G*-интернет в восьми селах, где раньше не было сигнала ни одного оператора. Пять тысяч человек получили доступ к государственным цифровым услугам, телемедицине, образованию и развлечениям.

С августа специалисты компании запустили базовые станции в восьми населенных пунктах Алтайского края: Новоалександровке, Покровке, Березовке, Камышах, Георгиевке, Велижанке, Правде и Перешеечном. Там живет всего от 500 до 1000 человек.

Базовые станции поддерживают стандарты связи 2G и 4G. Первый предназначен для голосовых вызовов, второй – для быстрой передачи данных.

Кроме того, местным жителям стала доступна технология VoLTE (Voice over LTE), позволяющая совершать звонки через интернет. Функция обеспечивает отличное качество звука, быстрое соединение и доступ к высокоскоростному мобильному интернету во время разговора.

"За последние годы мы значительно расширили зону покрытия в регионе. Услуги T2 сейчас доступны более чем 90% жителей края. Благодаря нашим усилиям и содействию Министерства цифрового развития и связи Алтайского края нам удается обеспечивать связью поселения, где раньше не работал ни один оператор", – сказал директор филиала Т2 в Алтайском крае и Республике Алтай Роман Князев.

И добавил, что теперь у сельчан появилась возможность учиться и работать онлайн, пользоваться государственными услугами и общаться в соцсетях и мессенджерах на высоких скоростях.

Как ранее сообщал amic.ru, доступ к стабильному интернету появился в и "мертвых зонах" Барнаула. Это стало возможным благодаря установке антенн T2 на низких частотах. Теперь сигнал проходит даже через труднодоступные места. Горожане уже оценили улучшение качества связи в цоколях, лифтах и подвалах домов.

*T2 ("Тэ2"); Voice over LTE ("Войс овер ЭлТиИ"); G (Джи)

T2

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