Мобильные бригады "Пигмалиона" принимают участников СВО и членов их семей бесплатно

В барнаульской клинике осознают социальную ответственность бизнеса перед обществом

22 ноября 2023, 14:00, ИА Амител erid: LjN8K2xVi

Клиника "Пигмалион" в Барнауле / Фото предоставлено клиникой ООО "ЦВМР "Пигмалион"

Бесплатную помощь участникам специальной военной операции и членам их семей оказывают мобильные бригады барнаульской клиники "Пигмалион" – уже полтора года с начала СВО списки таких пациентов передают в клинику главные врачи районных больниц.

Недавно с благодарностью врачам клиники обратилась мама одного из бойцов. Женщина бесплатно прошла УЗИ сердца и получила консультацию кардиолога.

В клинике отмечают: у бизнеса есть социальная ответственность перед обществом. "Пигмалион" работает на безвозмездной основе и с незащищенными группами населения, здесь тоже налажено четкое взаимодействие с районными медучреждениями.

В отдаленных уголках Алтайского края барнаульскую клинику "Пигмалион" знают и ценят – на протяжении многих лет мобильные бригады выручают и жителей сел, где порой нет даже ФАПов.

В числе услуг, оказываемых таким мобильным комплексом, есть все необходимое: консультации узких специалистов, УЗИ и функциональная диагностика, лабораторные исследования. Мобильные бригады посещают села регулярно, и люди получают возможность находиться под контролем специалиста, а значит – не запускать проблемы со здоровьем. За год врачи "Пигмалиона" выявляют в среднем около 3500 онкопатологий.

Медицинский центр "Пигмалион" (ООО "ЦВМР "Пигмалион")

Барнаул, ул. Песчаная, 89 (тел. 635-599), Павловский тракт, 221 (тел. 553-777), Малахова, 90 (тел. 222-290)

pigmalion-center.ru

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