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Мобильные бригады "Пигмалиона" принимают участников СВО и членов их семей бесплатно

В барнаульской клинике осознают социальную ответственность бизнеса перед обществом

22 ноября 2023, 14:00, ИА Амител erid: LjN8K2xVi

Клиника "Пигмалион" в Барнауле / Фото предоставлено клиникой ООО "ЦВМР "Пигмалион"
Клиника "Пигмалион" в Барнауле / Фото предоставлено клиникой ООО "ЦВМР "Пигмалион"

Бесплатную помощь участникам специальной военной операции и членам их семей оказывают мобильные бригады барнаульской клиники "Пигмалион" – уже полтора года с начала СВО списки таких пациентов передают в клинику главные врачи районных больниц.

Недавно с благодарностью врачам клиники обратилась мама одного из бойцов. Женщина бесплатно прошла УЗИ сердца и получила консультацию кардиолога.

В клинике отмечают: у бизнеса есть социальная ответственность перед обществом. "Пигмалион" работает на безвозмездной основе и с незащищенными группами населения, здесь тоже налажено четкое взаимодействие с районными медучреждениями.

В отдаленных уголках Алтайского края барнаульскую клинику "Пигмалион" знают и ценят – на протяжении многих лет мобильные бригады выручают и жителей сел, где порой нет даже ФАПов.

В числе услуг, оказываемых таким мобильным комплексом, есть все необходимое: консультации узких специалистов, УЗИ и функциональная диагностика, лабораторные исследования. Мобильные бригады посещают села регулярно, и люди получают возможность находиться под контролем специалиста, а значит – не запускать проблемы со здоровьем. За год врачи "Пигмалиона" выявляют в среднем около 3500 онкопатологий.

Медицинский центр "Пигмалион" (ООО "ЦВМР "Пигмалион")
Барнаул, ул. Песчаная, 89 (тел. 635-599), Павловский тракт, 221 (тел. 553-777), Малахова, 90 (тел. 222-290)
pigmalion-center.ru
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здравоохранение

Комментарии 4

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Гость

14:48:46 22-11-2023

Это интересно. Бизнес обычно так не делает. Какой то патриотичный предприниматель или группа предпринимателей. Хорошая новость

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Гость

14:57:31 22-11-2023

Гость (14:48:46 22-11-2023) Это интересно. Бизнес обычно так не делает. Какой то патриот... Им все равно с омс возместят потом.

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Гость

15:43:41 22-11-2023

Гость (14:57:31 22-11-2023) Им все равно с омс возместят потом.... Не потом, а сразу. Бесплатно у нас бюджетники только работают.

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Гость

18:20:58 22-11-2023

А что так-то? Давайте уж всех родственников до седьмого колена! А для остальных цены повысить!

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