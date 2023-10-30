Это доступный и нетравматичный способ активировать пострадавшие участки головного, спинного мозга и периферических нервов

30 октября 2023, 07:50, ИА Амител erid: LjN8KFU2i

Врач-физиотерапевт Лариса Гоман проводит лечение на магнитном стимуляторе / Фото: Анна Зайкова / altapress.ru

Поражения центральной и периферической нервной системы, последствия нарушения мозгового кровообращения, невропатии, радикулопатии – эти и другие проблемы неврологического характера очень усложняют жизнь человека. Для помощи в избавлении от подобных проблем врачи сейчас активно применяют магнитную стимуляцию. Что это такое и кому она рекомендована, рассказала врач-физиотерапевт медицинского центра "Пигмалион" Лариса Гоман.

Что такое магнитная стимуляция?

МС – это лечебное воздействие магнитными импульсами на центральную и периферическую нервную систему. Лечение проводится на магнитном стимуляторе.

"Это доступный, безболезненный и не требующий применения лекарств способ в реальном времени активировать пострадавшие участки головного, спинного мозга и периферических нервов. Стимулирование головного мозга, или транскраниальная магнитная стимуляция, помогает восстанавливать нервные связи, "пробудить" неактивные участки коры головного мозга и активировать их скрытые ресурсы", – пояснила Лариса Гоман.

А воздействие на периферическую нервную систему способствует восстановлению иннервации тканей, улучшению кровотока, устранению межтканевых отеков.

Это действительно работает?

Конечно, заверила врач. После лечения пациенты отмечают уменьшение скованности движений, улучшение трофики тканей, увеличение чувствительности конечностей, исчезновение болей.

Лариса Гоман имеет в своей практике десятки успешных примеров восстановления посттравматических и постоперационных иннерваций. Например, однажды магнитная стимуляция помогла восстановить пациенту глотательный нерв и речь.

А детям назначают такую процедуру?

Да, стимуляцию коры головного мозга применяют и для коррекции развития маленьких пациентов. Алалии, дизартрии, задержки речевого и психического развития, детская афазия, ранний аутизм, заикание – вот далеко не полный перечень заболеваний, в лечении которых в клинике "Пигмалион" накоплен солидный опыт.

Это не опасно?

Процедура на аппарате магнитной стимуляции не инвазивна и не травматична. В некоторых случаях положительный эффект начинает проявляться уже после первой процедуры.

Медицинский центр "Пигмалион" (ООО "ЦВМР "Пигмалион")

Барнаул, ул. Песчаная, 89, тел. 63-55-99

pigmalion-center.ru

"ВКонтакте"

Телеграм

Реклама

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста