Модель и танцовщица. Как выглядит мисс Москва – 2024

Самую красивую девушку столицы выбрали на выставке "Россия"

09 июля 2024, 12:10, ИА Амител

Мисс Москва – 2024 Лилиана Булатова / Фото: ТАСС

20-летняя Лилиана Булатова стала новой королевой красоты, завоевав титул "Мисс Москва – 2024". Финальное шоу прошло на выставке-форуме "Россия" 4 июля.

О победительнице известно, что она с 14 лет успешно участвует в модельных кастингах, работает на показах у российских дизайнеров, занимается танцами и владеет английским языком.

Помимо короны, Булатова получила возможность представить столицу на конкурсе "Краса России – 2024", который пройдет в Москве 21 июля.

Полюбуемся юной красавицей в нашей фотоленте.

Мисс Москва – 2024 Лилиана Булатова / Фото: соцсети