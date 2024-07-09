Модель и танцовщица. Как выглядит мисс Москва – 2024
Самую красивую девушку столицы выбрали на выставке "Россия"
09 июля 2024, 12:10, ИА Амител
Мисс Москва – 2024 Лилиана Булатова / Фото: ТАСС
20-летняя Лилиана Булатова стала новой королевой красоты, завоевав титул "Мисс Москва – 2024". Финальное шоу прошло на выставке-форуме "Россия" 4 июля.
О победительнице известно, что она с 14 лет успешно участвует в модельных кастингах, работает на показах у российских дизайнеров, занимается танцами и владеет английским языком.
Помимо короны, Булатова получила возможность представить столицу на конкурсе "Краса России – 2024", который пройдет в Москве 21 июля.
Полюбуемся юной красавицей в нашей фотоленте.
Мисс Москва – 2024 Лилиана Булатова / Фото: соцсети
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