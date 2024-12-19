Модель и телеведущую Светлану Савицкую насмерть сбил автомобиль в Париже
Водитель уклонялся от возможного ДТП и наехал на идущего мимо пешехода
19 декабря 2024, 10:24, ИА Амител
Российская модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла под колесами автомобиля в Париже. Об этом сообщает журнал StarHit со ссылкой на знакомую погибшей.
По ее словам, две машины ехали навстречу друг другу и могли столкнуться. Одна из них резко свернула и наехала на пешехода. Им оказалась Савицкая.
Прощание с 34-летней телеведущей пройдет в Москве на Троекуровском кладбище 23 декабря.
Савицкая снималась для журналов L'Officiel, Bazaar и Glamour. Также работала ведущей на RU TV, "Пятнице!", Europa Plus TV и ЖАРА TV. Кроме того, выпускала песни под псевдонимом SAVA. В соцсетях на нее подписаны более 183 тысяч человек.
10:25:31 19-12-2024
Жуть детей хоронить. Царство небесное.
10:55:58 19-12-2024
...В соцсетях на нее подписаны более 183 тысяч человек.
Ну чтож, отпишутся от Савицкой, подпишутся на Бузову
11:05:15 19-12-2024
а что она вообще делала в стране которая со дня на день отправит армию для уничтожения нашей страны???
не предала ли она Россию?
11:09:09 19-12-2024
"По ее словам..." ?
11:15:30 19-12-2024
Увидеть Париж и умереть....
Надо было дома сидеть.
11:36:48 19-12-2024
В Париже ? Да пофиг на таких вообще
11:41:52 19-12-2024
Разве это фигура такого масштаба, чтобы читать про нее в Барнаульских новостях? Близким сочувствую . Но нас оградите от потока такких новостей.
15:34:27 19-12-2024
Кто это и зачем это знать?