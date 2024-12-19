Модель и телеведущую Светлану Савицкую насмерть сбил автомобиль в Париже

Водитель уклонялся от возможного ДТП и наехал на идущего мимо пешехода

19 декабря 2024, 10:24, ИА Амител

Светлана Савицкая / Фото: vk.com/ssaavvvaaa

Российская модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла под колесами автомобиля в Париже. Об этом сообщает журнал StarHit со ссылкой на знакомую погибшей.

По ее словам, две машины ехали навстречу друг другу и могли столкнуться. Одна из них резко свернула и наехала на пешехода. Им оказалась Савицкая.

Прощание с 34-летней телеведущей пройдет в Москве на Троекуровском кладбище 23 декабря.

Савицкая снималась для журналов L'Officiel, Bazaar и Glamour. Также работала ведущей на RU TV, "Пятнице!", Europa Plus TV и ЖАРА TV. Кроме того, выпускала песни под псевдонимом SAVA. В соцсетях на нее подписаны более 183 тысяч человек.