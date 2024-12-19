НОВОСТИПроисшествия

Модель и телеведущую Светлану Савицкую насмерть сбил автомобиль в Париже

Водитель уклонялся от возможного ДТП и наехал на идущего мимо пешехода

19 декабря 2024, 10:24, ИА Амител

Светлана Савицкая / Фото: vk.com/ssaavvvaaa
Светлана Савицкая / Фото: vk.com/ssaavvvaaa

Российская модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла под колесами автомобиля в Париже. Об этом сообщает журнал StarHit со ссылкой на знакомую погибшей.

По ее словам, две машины ехали навстречу друг другу и могли столкнуться. Одна из них резко свернула и наехала на пешехода. Им оказалась Савицкая.

Прощание с 34-летней телеведущей пройдет в Москве на Троекуровском кладбище 23 декабря.

Савицкая снималась для журналов L'Officiel, Bazaar и Glamour. Также работала ведущей на RU TV, "Пятнице!", Europa Plus TV и ЖАРА TV. Кроме того, выпускала песни под псевдонимом SAVA. В соцсетях на нее подписаны более 183 тысяч человек.

Происшествия Шоу-бизнес

Комментарии 8

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Гость

10:25:31 19-12-2024

Жуть детей хоронить. Царство небесное.

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Гость

10:55:58 19-12-2024

...В соцсетях на нее подписаны более 183 тысяч человек.
Ну чтож, отпишутся от Савицкой, подпишутся на Бузову

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Гость

11:05:15 19-12-2024

а что она вообще делала в стране которая со дня на день отправит армию для уничтожения нашей страны???
не предала ли она Россию?

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ППШариков

11:09:09 19-12-2024

"По ее словам..." ?

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Гость

11:15:30 19-12-2024

Увидеть Париж и умереть....
Надо было дома сидеть.

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Гость

11:36:48 19-12-2024

В Париже ? Да пофиг на таких вообще

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Гость

11:41:52 19-12-2024

Разве это фигура такого масштаба, чтобы читать про нее в Барнаульских новостях? Близким сочувствую . Но нас оградите от потока такких новостей.

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Гость

15:34:27 19-12-2024

Кто это и зачем это знать?

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