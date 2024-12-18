Родные Тиммы собирают деньги на перевозку тела баскетболиста в Латвию

В ближайшее время его мать отправится в Москву договариваться о спецперевозке

18 декабря 2024, 18:55, ИА Амител

Янис Тимма / Фото: кадр из видео на YouTube-канале Евролиги

Транспортировка тела Яниса Тиммы в Латвию обойдется его семье минимум в 1 млн рублей, если матери погибшего удастся договориться о спецрейсе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Со слов друга Тиммы Гатиса Лининьша, в ближайшее воскресенье мать баскетболиста, Аусма Тимма, летит в Москву – организовывать перевозку тела. Однако сейчас на это у семьи нет денег: ни у мамы, ни у отца Райтиса Тиммы. Близкие спортсмена начали сбор средств в соцсетях, но на это у них всего четыре дня.

"Нам надо покрыть расходы на возвращение Яниса домой и на его похороны в Латвии. Несмотря на его выбор, Яниса всегда будут помнить как теплого, амбициозного и улыбчивого человека", – написал Лининьш.

Представители латвийских похоронных бюро отметили, что раньше тела могли отправлять напрямую. После начала спецоперации воздушное пространство закрыли. Сейчас варианта всего два: заплатить за цинковый гроб и трансфер через Турцию или же организовать спецперевозку по суше, что довольно проблематично.