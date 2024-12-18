Родные Тиммы собирают деньги на перевозку тела баскетболиста в Латвию
В ближайшее время его мать отправится в Москву договариваться о спецперевозке
18 декабря 2024, 18:55, ИА Амител
Транспортировка тела Яниса Тиммы в Латвию обойдется его семье минимум в 1 млн рублей, если матери погибшего удастся договориться о спецрейсе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Со слов друга Тиммы Гатиса Лининьша, в ближайшее воскресенье мать баскетболиста, Аусма Тимма, летит в Москву – организовывать перевозку тела. Однако сейчас на это у семьи нет денег: ни у мамы, ни у отца Райтиса Тиммы. Близкие спортсмена начали сбор средств в соцсетях, но на это у них всего четыре дня.
"Нам надо покрыть расходы на возвращение Яниса домой и на его похороны в Латвии. Несмотря на его выбор, Яниса всегда будут помнить как теплого, амбициозного и улыбчивого человека", – написал Лининьш.
Представители латвийских похоронных бюро отметили, что раньше тела могли отправлять напрямую. После начала спецоперации воздушное пространство закрыли. Сейчас варианта всего два: заплатить за цинковый гроб и трансфер через Турцию или же организовать спецперевозку по суше, что довольно проблематично.
20:05:31 18-12-2024
Чем больше самоубийц тем меньше самоубийц. За 50к свозили в крематорий и пепел в сумочке в своей бы привезла. Хватит придуриваться и сожалеть о его поступки. Миллионы людей борются за свою жизнь. Со страшными диагнозами стараются как можно протянуть. Он сам так решил. Значит так его воспитали. Третий муж из-за второй своей жены проблемы еще будет тут создавать.
20:38:25 18-12-2024
т.е. играл он забесплатно и даже на похороны денег нет? или клуб не предлагал оплатить? не поверю.
родственники чес в сети решили устроить, дурнее себя найти
05:39:10 19-12-2024
Здесь про санкции, а не про суицид.
09:57:25 19-12-2024
из Москвы до Риги сколько км по дороге? меньше 1000, что не отвезти на машине? рефрижератор-мини