Модный показ с участием онкопациентов и врачей пройдет в Барнауле
Платья, которые представят участницы показа, переданы пациенткам и врачам в дар
28 ноября 2024, 12:20, ИА Амител
В Барнауле впервые пройдет модный показ с участием онкопациентов и медиков. Об этом сообщили в Алтайской краевой общественной организации "Вместе против рака".
3 декабря состоится финал благотворительного проекта "Птица Феникс. Модный показ", направленного на психологическую поддержку онкопациентов и врачей онкологической службы Алтайского края. В его рамках состоится модный показ, где примут участие пациенты и медики.
Платья, которые представят на сцене участницы показа, передал им в дар барнаульский предприниматель.
Организаторами проекта стали Алтайская краевая общественная организация "Вместе против рака", стилист Валерия Прудникова, а также фотограф Анастасия Шипилова. Партнерами проекта выступили создатель бренда Love Paris Светлана Юдина и модельное агентство Романа Попова.
Показ пройдет 3 декабря с 11:00 до 12:30 в концертном зале АГИК по адресу пр. Ленина, 66. Сбор гостей и работа фотозоны начнутся с 10:00. Ведущая показа – Вера Климанова.
"Птица Феникс. Модный показ" – новый проект семьи проектов "Птица Феникс", реализуемых общественной организацией "Вместе против рака" и стилистом Валерией Прудниковой. В 2023-2024 годах прошли фотопроекты "Птица Феникс. Возрождение ", "Птица Феникс. Счастье и здоровье ", "Птица Феникс. Изумительное мгновение", – рассказали в пресс-службе организации.
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