Модный показ с участием онкопациентов и врачей пройдет в Барнауле

Платья, которые представят участницы показа, переданы пациенткам и врачам в дар

28 ноября 2024, 12:20, ИА Амител

Подиум / Фото: unsplash.com / Anton van der Weijst

В Барнауле впервые пройдет модный показ с участием онкопациентов и медиков. Об этом сообщили в Алтайской краевой общественной организации "Вместе против рака".

3 декабря состоится финал благотворительного проекта "Птица Феникс. Модный показ", направленного на психологическую поддержку онкопациентов и врачей онкологической службы Алтайского края. В его рамках состоится модный показ, где примут участие пациенты и медики.

Платья, которые представят на сцене участницы показа, передал им в дар барнаульский предприниматель.

Организаторами проекта стали Алтайская краевая общественная организация "Вместе против рака", стилист Валерия Прудникова, а также фотограф Анастасия Шипилова. Партнерами проекта выступили создатель бренда Love Paris Светлана Юдина и модельное агентство Романа Попова.

Показ пройдет 3 декабря с 11:00 до 12:30 в концертном зале АГИК по адресу пр. Ленина, 66. Сбор гостей и работа фотозоны начнутся с 10:00. Ведущая показа – Вера Климанова.