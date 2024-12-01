Модульный бассейн планируют построить в Бийске

Наукоград получил почти 300 млн рублей на строительство спортивных сооружений

01 декабря 2024, 07:05, ИА Амител

Так будет выглядеть бассейн / Фото: t.me/shchigrev_bsk/3828

В 2025 году в Бийске начнется строительство модульного бассейна. Об этом сообщил мэр города Виктор Щигрев в своем Telegram-канале.

Глава города рассказал, что Министерство спорта Российской Федерации подвело итоги конкурса на распределение субсидий из федерального бюджета на 2025–2027 годы. Бийск заранее подготовил и подал заявку на строительство нового спортивного объекта. В результате Алтайский край, а именно Бийск, получил 297 миллионов рублей на создание модульных спортивных сооружений.