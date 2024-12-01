Модульный бассейн планируют построить в Бийске
Наукоград получил почти 300 млн рублей на строительство спортивных сооружений
01 декабря 2024, 07:05, ИА Амител
В 2025 году в Бийске начнется строительство модульного бассейна. Об этом сообщил мэр города Виктор Щигрев в своем Telegram-канале.
Глава города рассказал, что Министерство спорта Российской Федерации подвело итоги конкурса на распределение субсидий из федерального бюджета на 2025–2027 годы. Бийск заранее подготовил и подал заявку на строительство нового спортивного объекта. В результате Алтайский край, а именно Бийск, получил 297 миллионов рублей на создание модульных спортивных сооружений.
"Благодаря субсидии, поддержке губернатора Виктора Томенко, Минспорта Алтайского края и собственным средствам мы в 2025 году планируем приступить к строительству нового модульного плавательного бассейна", – отметил Виктор Щигрев.
10:33:55 01-12-2024
Это замечательная новость! Теперь главное, чтобы получилось...
21:45:41 02-12-2024
Бассейну не место во дворе домов