"Могила Неизвестного Солдата". Факты о главном российском мемориале в честь Победы

Архитектурный ансамбль, к которому ежегодно возлагают цветы, открыли 8 мая 1967 года

08 мая 2023, 06:50, ИА Амител

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

56 лет назад в Александровском саду в Москве открыли мемориал "Могила Неизвестного Солдата". С 8 мая 1967 года здесь горит Вечный огонь славы. Архитектурный ансамбль стал одним из главных символов Победы в Великой Отечественной войне. Ежегодно в День Победы сюда возлагают цветы, вспоминая тех защитников Родины, которые числятся пропавшими без вести.

Но далеко не все знают, что и место ансамбля, и рельефная надпись на мемориале изначально должны быть другими. Об этих и других малоизвестных фактах о "Могиле Неизвестного Солдата" – в материале amic.ru.

1 Действительно в честь неизвестного солдата "Могила Неизвестного Солдата" – не просто мемориал, а действительно место захоронения никому не известного солдата. Безымянный боец, захороненный сегодня возле стен Кремля, до декабря 1966 года покоился в братской могиле на 41-м километре Ленинградского шоссе. В ходе строительных работ братскую могилу обнаружили. Согласно некоторым версиям, неизвестного солдата для перезахоронения в столице выбирали тщательно. Властям было важно, чтобы это был простой рядовой боец, без опознавательных знаков. Во-первых, бойца обнаружили в месте, до которого фашисты точно не дошли: значит, этот солдат погиб не в плену. Кроме того, на нём хорошо сохранилась форма со знаками отличия рядового. Во-вторых, на солдате был ремень: с дезертиров и военных преступников их снимали перед расстрелом. В-третьих, у бойца не было при себе никаких документов. Фото: официальный сайт мэра Москвы Прах солдата перевезли в Москву 3 декабря 1966 года, в годовщину разгрома немцев под столицей. Советские газеты писали об этом событии так: 2 декабря 1966 года в 14 часов 30 минут останки одного из покоящихся в братской могиле воинов поместили в гроб, увитый оранжево-чёрной лентой. Молодые солдаты, стоявшие в почётном карауле, сменялись каждые два часа весь вечер, всю ночь и утро следующего дня. 3 декабря в 11 часов 45 минут гроб установили на открытую машину, которая двинулась по Ленинградскому шоссе к Москве. На Манежной площади состоялся митинг, и гроб с останками Неизвестного солдата под артиллерийский залп был опущен в могилу.

2 Место могло быть другим Вариантов, где разместить мемориальный комплекс, было много. Например, власти рассматривали вариант с Манежной площадью и Софийской набережной (тогда – набережная имени Мориса Тореза). Также в списке потенциальных мест были развилка Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской улицы, а также Болотная площадь. Но в итоге было решено соорудить архитектурный ансамбль неподалёку от Арсенальной башни Кремля. Одна из причин – в этом месте уже были захоронены останки тех, кто пал в борьбе за революцию.

3 "Могилы Неизвестного Солдата" могло и не быть По одной из версий, Леонид Брежнев изначально не поддержал проект "Могилы Неизвестного Солдата". Идея возвести памятник неизвестным солдатам Великой Отечественной войны принадлежит первому секретарю Московского горкома КПСС Николаю Егорычеву. Но лидеру Советского Союза первоначальный проект не понравился. Кроме того, он считал Александровский сад не самым удачным местом для мемориального комплекса. По легенде, дать ход проекту смог сам Егорычев. На кремлёвское заседание в ноябре 1966 года, посвящённое годовщине Октябрьской революции, он принёс с собой эскизы и макеты памятника. Членам Политбюро очень понравилась и идея, и запланированное место для "Могилы Неизвестного Солдата". Тогда у Леонида Ильича уже не оставалось выбора, кроме как одобрить инициативу.

4 Надпись изменили в последний момент Центральная часть комплекса – ниша из полированного лабрадорита, на которой красуется рельефная надпись: "Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен". Автором эпитафии считается писатель Сергей Михалков. Но есть и версии, что это коллективное творчество, в котором поучаствовали Константин Симонов, Сергей Наровчатов и Сергей Смирнов. По другой версии, изначально надпись должна быть немного другой: "Имя его неизвестно, подвиг его бессмертен". Но Николай Егорычев, ознакомившись с проектом, предложил изменить местоимение "его" на "твой".

5 Огонь, привезённый из Ленинграда, не затухал никогда Вечный огонь, который горит на "Могиле Неизвестного Солдата", зажгли от Вечного огня на Марсовом поле в Ленинграде. Пламя в день открытия столичного памятника перевезли на специальном бронетранспортере. Зажёг огонь сам Леонид Брежнев. С тех пор пламя не угасает. Вечный огонь обслуживают сотрудники Мосгаза. Но даже когда они проводят работы, то переносят пламя на временную горелку. А с 27 декабря 2009-го по 23 февраля 2010-го, пока на мемориале шла масштабная реставрация, Вечный огонь славы хранили на Поклонной горе в Парке Победы.

6 Не только Вечный огонь Авторы мемориала – архитекторы Юрий Рабаев, Дмитрий Бурдин и Владимир Климов, а также скульптор Николай Томский. Главная часть архитектурной композиции – красная плита из гранита, на которой лежит бронзовое боевое знамя, а на ней – солдатская каска и лавровая ветвь. Но это не всё. Справа от мемориала стоят урны, в которых хранится земля городов-героев: Ленинграда, Киева, Сталинграда, Одессы, Севастополя, Минска, Керчи, Новороссийска, Тулы и крепости-героя Бреста. Позже неподалёку возвели стелу в честь 40 городов воинской славы.

7 Пост № 1 На "Могиле Неизвестного Солдата" находится пост № 1, где с 8 утра до 8 вечера несёт караульную службу Президентский полк. Пост появился в 1997 году по решению Бориса Ельцина. Кстати, в 2009 году памятник объявили общенациональным. А в 2014 году Владимир Путин учредил День Неизвестного Солдата. Его отмечают 3 декабря, в день открытия мемориала.