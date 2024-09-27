ДТП с бензовозом и легковым автомобилем произошло под Барнаулом

На Правобережном тракте образовалась пробка длиной 3 километра

27 сентября 2024, 15:00, ИА Амител

Фото с места аварии / Снимок Романа Викторова, опубликованный на сервисе "2ГИС"

ДТП с участием легкового автомобиля и бензовоза произошло на Правобережном тракте под Барнаулом. Кадры с места аварии опубликовали автомобилисты на сервисе "2ГИС".

Судя по снимку, удар пришелся в заднюю часть иномарки. Грузовое авто же пробило ограждение трассы и серьезно пострадало. Побывавший на месте аварии свидетель рассказал amic.ru, что с места происшествия уезжал автомобиль, предположительно, детской реанимации.

Авария привела к образованию серьезной пробки в сторону выезда из города. Судя по данным "2ГИС", сейчас ее длина составляет более трех километров. Также очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" сообщают, что въезд на Новый мост из Барнаула перекрыт – пускают только грузовики.