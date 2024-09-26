Мотоциклист попал в больницу после аварии в Барнауле

По словам очевидцев, под головой у него была лужа крови

26 сентября 2024, 11:10, ИА Амител

Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"

Авария с участием мотоциклиста произошла в Барнауле. Об этом рассказали в региональной ГАИ.

Столкновение случилось в 06:30 утра на проспекте Калинина. Молодой человек 2002 года рождения на мотоцикле "Ямаха" врезался в автомобиль Ravon.

В результате аварии он получил травмы и был доставлен в больницу. По словам очевидцев, под головой у мотоциклиста после удара была лужа крови.

Водителю автомобиля также потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции начали проверку.