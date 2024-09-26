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Мотоциклист попал в больницу после аварии в Барнауле

По словам очевидцев, под головой у него была лужа крови

26 сентября 2024, 11:10, ИА Амител

Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"

Авария с участием мотоциклиста произошла в Барнауле. Об этом рассказали в региональной ГАИ.

Столкновение случилось в 06:30 утра на проспекте Калинина. Молодой человек 2002 года рождения на мотоцикле "Ямаха" врезался в автомобиль Ravon.

В результате аварии он получил травмы и был доставлен в больницу. По словам очевидцев, под головой у мотоциклиста после удара была лужа крови.

Водителю автомобиля также потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции начали проверку.

Барнаул ДТП

Комментарии 7

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Гость

11:17:47 26-09-2024

По словам очевидцев, под головой у него была лужа крови
Как неаккуратно. Зачем он лег в лужу крови да еще головой?

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Гость

11:43:00 26-09-2024

Как после такого размота выжил...Здоровья тебе,мужик

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Гость

12:24:51 26-09-2024

Гость (11:43:00 26-09-2024) Как после такого размота выжил...Здоровья тебе,мужик... и мозгов.

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Гость

12:33:18 26-09-2024

Гость (12:24:51 26-09-2024) и мозгов.... Они вытекли.... В лужу....

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Гость

12:14:00 26-09-2024

В результате уверенности в том, что он бессмертный - создал геморрой всем водителям в виде аДской пробки там, где её априори не бывает утром

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Мусик

12:56:26 26-09-2024

Гость (12:14:00 26-09-2024) В результате уверенности в том, что он бессмертный - создал... постоят, покурят, моменто мори...

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Гость

13:03:04 26-09-2024

Так судя по всему он ехал прямо по Калинина, а авто поворачивал, не?

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